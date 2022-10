La One UI 5.0 beta basata su Android 13 si allarga ad altri smartphone Samsung Galaxy: il programma di test è ora disponibile a partire da Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito per Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nel frattempo il produttore sud-coreano rilascia un nuovo aggiornamento per Galaxy A53 5G, che include patch di sicurezza più recenti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G

Mentre il rilascio stabile per la serie Samsung Galaxy S22 si avvicina sempre più (ci aspettiamo qualcosa già verso la fine di ottobre, se tutto procederà per il meglio), il produttore sta allargando il programma beta della One UI 5.0 con Android 13 ad altri tre dispositivi. Le iscrizioni sono aperte per i possessori di Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G. Il primo firmware per i due Note è già disponibile (versione ZVJ2), mentre quello per il pieghevole si sta facendo attendere (potrebbe arrivare in qualsiasi momento).

Le release beta di Android 13 offrono le patch di sicurezza di ottobre 2022 e le novità della One UI 5 che stiamo iniziando a conoscere in queste settimane, tra maggiori possibilità di personalizzazione (temi dinamici più completi, funzioni di Good Lock integrate direttamente nel sistema), widget impilabili, nuove gesture per lo split screen, miglioramenti per Bixby, Video Wallpaper e non solo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A53 5G sta ricevendo in Europa e in Italia un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di ottobre 2022. Il firmware in distribuzione è il A536BXXS4AVJ1 e non sembra portare con sé novità a livello di funzioni. Per queste dovremo attendere la One UI 5.0 di cui abbiamo parlato qui sopra, in arrivo nei prossimi mesi su tantissimi modelli Samsung.

Le patch di questo mese vanno a correggere 32 vulnerabilità del sistema operativo Android e 18 specifiche per la One UI di Samsung, tra le quali alcune che consentivano di ottenere accesso non autorizzato al numero di serie del telefono, alla memoria protetta, alle informazioni sulle chiamate e altro ancora.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 5G e Galaxy A53 5G

Per aggiornare Samsung Galaxy A53 5G alle ultime patch di sicurezza via OTA potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Il programma beta della One UI 5 con Android 13 non è purtroppo accessibile in Italia neanche con Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, ma nel caso ci seguiate da uno dei Paesi aderenti potete iscrivervi passando dall’app Samsung Members: in quest’ultimo caso potrete scaricare successivamente i firmware dalle impostazioni di sistema.

