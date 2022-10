Android 13 in versione stabile è già realtà da qualche mese per gli smartphone della serie Pixel, con Google che ha ormai passato la palla ai vari OEM affinché provvedano ad aggiornare le rispettive interfacce proprietarie e quindi i propri dispositivi; tra questi figura ovviamente anche OPPO, la cui ColorOS 13 è ufficiale sin dal mese di agosto e adesso sta arrivando in versione Beta (sebbene con delle pesanti limitazioni geografiche) per alcuni modelli della popolare serie Reno delle passate generazioni, ovvero: OPPO Reno5 5G, OPPO Reno6 5G, OPPO Reno7 5G e OPPO Reno7 Pro 5G.

Nei giorni scorsi abbiamo avuto diverse dimostrazioni pratiche del lavoro che gli OEM del mondo Android stanno portando avanti per questo nuovo major update, da Samsung che ha rilasciato la One UI 5.0 per i top di gamma in Italia alla roadmap della OxygenOS 13 Beta comunicata da OnePlus, senza dimenticare FuntouchOS 13 di vivo.

ColorOS 13 Beta per OPPO Reno5, 6, 7 e 7 Pro

Quelli appena riportati sono soltanto alcuni esempi recenti, ma non sono certamente gli unici: la stessa OPPO sta dedicando energie e risorse a questo aggiornamento molto atteso e, dopo averne annunciato ufficialmente il roll out ad inizio settembre, ne ha iniziato la distribuzione in versione stabile per gli ultimi top di gamma e in Open Beta per OPPO Find X3 e OnePlus 9. Adesso il numero dei beta tester è in procinto di crescere sensibilmente con l’ingresso in gioco di altri quattro modelli dell’apprezzata serie Reno, anche se non subito. Vediamo di quali si tratta e i mercati toccati da questa prima fase di test.

Oppo Reno5 5G China

Oppo Reno6 5G China India

Oppo Reno7 5G India

Oppo Reno7 Pro 5G (anche League of Legends Edition) China India

(anche League of Legends Edition)

I possessori dei modelli segnalati che si trovino nei mercati indicati e che vogliano essere tra i primi a provare il nuovo aggiornamento, possono accedere alla pagina di registrazione seguendo il percorso “Impostazioni > About Device > Logo ColorOS > Icona in alto a destra. Gli utenti selezionati avranno accesso alla versione di test tramite un semplice aggiornamento OTA.

Per il programma di rilascio reso noto dal produttore cinese, vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

