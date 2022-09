Da circa un mese la versione stabile di Android 13 è stata rilasciata dal team di Google e tra i principali produttori che subito si sono messi al lavoro per ottimizzare le rispettive interfacce e adattarle alla nuova versione dell’OS vi sono anche OPPO e OnePlus, che nei giorni scorsi hanno avviato dei programmi beta per gli smartphone delle popolari serie OPPO Find X3 e OnePlus 9.

In particolare, i nuovi programmi Open Beta di OPPO e OnePlus al momento sono limitati ad alcuni Paesi asiatici ma i possessori di questi smartphone possono comunque essere fiduciosi che presto ColorOS 13 possa essere rilasciata a livello globale anche per i loro device.

ColorOS 13 sbarca in Open Beta su OPPO Find X3 e OnePlus 9

Ecco la disponibilità attuale del programma Open Beta di ColorOS 13 per i vari modelli:

OPPO Find X3 – Cina

OPPO Find X3 Pro – Cina, Malesia, Indonesia e Thailandia

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition – Cina

OPPO Find X3 Pro Photographer Edition – Cina

OnePlus 9 – Cina

OnePlus 9 Pro – Cina

Per le varianti cinesi di tutti questi smartphone i team di sviluppatori di OPPO e OnePlus hanno già chiuso la fase delle candidature e al momento non vi sono informazioni sulla possibilità che i produttori diano il via ad una seconda fase con altri tester. In Malesia, Indonesia e Thailandia, invece, gli interessati hanno ancora qualche giorno per proporre la propria candidatura.

Per quanto riguarda la versione stabile, stando alle previsioni dovrebbe essere pronta per il rilascio nel giro di uno o due mesi. La speranza è che i team di sviluppatori di OPPO e OnePlus non riscontrino bug di rilevante entità e tutto fili senza intoppi, in modo da potersi arrivare alla versione stabile di ColorOS 13 nel più breve tempo possibile. Staremo a vedere.

