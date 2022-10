Il recente lancio sul mercato anche in Italia dei nuovi Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro ha infiammato nuovamente la passione dei fan dei prodotti del colosso di Mountain View, il quale già a partire dallo scorso anno aveva dato inizio ad un capitolo tutto nuovo della propria storia nel mondo degli smartphone. Alla luce di quanto appena detto, abbiamo deciso di raccogliere per voi alcune offerte interessanti reperibili sul marketplace di eBay non solo per gli ultimi modelli lanciati, ma altresì per i tuttora ottimi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e per il medio di gamma Google Pixel 6a.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web (tanto per rimanere in tema, proprio ad inizio settimana vi avevamo proposto le migliori offerte degli Imperdibili di eBay). Detto questo, torniamo a noi.

Offerte eBay per Google Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro (27 ottobre)

Lo scorso anno, per la prima volta nel corso della sua storia con hardware proprietario nel mondo degli smarphone, Google aveva scelto di costruire i propri dispositivi attorno al SoC proprietario Google Tensor G1; da poche settimane, il mondo ha fatto la conoscenza dell’evoluzione di tale progetto con il Google Tensor G2 che muove i nuovissimi Google Pixel 7 e 7 Pro. La selezione di offerte che vi proponiamo oggi raccoglie i cinque smartphone protagonisti di questo nuovo capitolo della storia dei Pixel: Google Pixel 6, Google Pixel 6 Pro, Google Pixel 6a, Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro.

Tutti gli smartphone segnalati di seguito arrivano da venditori con feedback positivi (maggiori dettagli in ciascuna pagina prodotto) e tutti offrono la Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”), tuttavia non tutti vengono spediti dall’Italia e in un caso è prevista la spedizione a pagamento.

Google Pixel 6a

Google Pixel 6a è l’unico modello di fascia media e pertanto il più economico della selezione. Ne potete trovare la nostra recensione a questo link. Questo modello, per via di scelte molto conservative a livello hardware, ha faticato a farsi amare, tuttavia sta calando di prezzo e il supporto software di Google lo rende una soluzione più appetibile: qui lo trovate a 358,30 euro con spedizione gratuita, ecco i link:

Google Pixel 6 e 6 Pro

I modelli di punta dello scorso anno sono ancora degli smartphone estremamente validi e potete rendervene conto voi stessi attraverso la nostra riprova di Google Pixel 6 (per il modello Pro, è ancora attuale la nostra recensione). Ecco le offerte attualmente disponibili per questi due modelli:

Google Pixel 7 e 7 Pro

Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sono ancora freschi di arrivo sul mercato, per questo motivo sarebbe strano se fossero disponibili già con dei forti sconti e in effetti le offerte che li riguardano non sono esattamente estreme. Inoltre, mentre il modello Pro arriva dall’Italia, quello base viene spedito dalla Germania e la spedizione non è gratuita. Ecco quanto previsto:

