In occasione dell’annuale Samsung Developer Conference (SDC) tenutasi a San Francisco, il colosso coreano ha condiviso alcune informazioni inerenti al proprio impegno per migliorare e soprattutto semplificare l’interazione degli utenti con i dispositivi intelligenti.

In Samsung, innoviamo continuamente i nostri dispositivi, piattaforme e servizi per renderli più semplici e convenienti. Sono orgoglioso di condividere la prossima generazione del nostro lavoro, come SmartThings, per promuovere la nostra collaborazione con partner e sviluppatori. Man mano che le tecnologie diventano più complesse, cercheremo sempre modi per rendere la vita più facile, più connessa e più flessibile, in modo che i nostri consumatori possano concentrarsi su ciò che conta di più.