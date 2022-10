Una settimana dopo l’altra, continuano a calare i prezzi delle offerte online aventi ad oggetto i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold4 5G e Samsung Galaxy Z Flip4 5G e, per quanto non si possa comunque parlare di prodotti venduti a buon mercato, si parla ormai di cifre completamente diverse rispetto a quelle leggibili sul listino ufficiale del produttore sudcoreano.

Nel caso in cui i seguenti prodotti non dovessero essere di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

Samsung Galaxy Z Flip4 e Fold4 in offerta su eBay

Per queste nuove offerte dobbiamo fare riferimento ancora una volta al marketplace eBay, il che vuol dire che purtroppo gli acquisti non sono compatibili con la nuova promozione con DAZN in regalo; se siete interessati a quella promozione, potete fare riferimento allo store ufficiale.

Tornando alle offerte di oggi, esse si collocano nel contesto della promozione eBay che sconta fino al 60% tantissimi prodotti tecnologici. Tutti i prodotti in sconto si trovano in Italia, mettono a disposizione un’opzione di spedizione gratuita, sono venduti da un venditore con feedback positivi molto elevati (maggiori dettagli qui) e dispongono della Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”) e del Servizio eBay Premium (“Venditore affidabile, spedizione veloce e restituzioni facili”).

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Le nuove offerte su Samsung Galaxy Z Flip4 5G toccano sia il taglio base da 8 GB + 128 GB che quello intermedio da 8 GB + 256 GB: il primo si trova al prezzo di 749,90 euro, ovvero 399,10 euro in meno rispetto al listino ufficiale (1.149 euro), mentre il secondo costa soli 769,90 euro, ossia ben 429,10 euro in meno. Insomma, per soli 20 euro in più è possibile avere il doppio della memoria interna. Ecco i link diretti per l’acquisto:

Vista la particolarità del dispositivo, anziché riportarvi i meri dati della scheda tecnica — che potete comunque leggere a questo link — vi proponiamo direttamente la nostra prova sul campo.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Anche nel caso di Samsung Galaxy Fold4 5G le nuove offerte interessano due tagli di memoria e gli sconti sono ancora più forti: il taglio base da 12 GB + 256 GB è disponibile a 1.259,90 euro, ovvero 619,10 euro in meno rispetto al listino; la versione da 12 GB + 512 GB costa invece 1.359,90 euro, addirittura 639,10 euro meno del prezzo di lancio. Ecco i link diretti per acquistare lo smartphone nelle varie colorazioni disponibili:

La scheda tecnica del nuovo campione della produttività mobile è disponibile a questo link, mentre qui sotto potete prendere visione della nostra prova sul campo.

Leggi anche:Â Recensione di Samsung Galaxy Z Fold4 5GÂ |Â Recensione di Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Infine, non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno e in tempo reale i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.