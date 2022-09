Buone notizie per tutti gli utenti che stanno valutando l’acquisto di un nuovo Samsung Galaxy S22 (considerando anche le varianti Plus e Ultra) oppure di un Galaxy Z Fold 4 o di un Galaxy Z Flip 4. La casa coreana, infatti, ha prorogato le offerte del Samsung Shop dedicate ai suoi top di gamma che potranno essere comprati a prezzo scontato fino al prossimo 31 di ottobre. Ecco tutti i dettagli sulle promozioni disponibili sullo store di Samsung:

Samsung Galaxy S22 Series, Z Flip 4 e Z Fold 4: ecco le offerte del Samsung Shop (con 6 mesi di DAZN incluso)

Le offerte del Samsung Shop per i top di gamma della linea Galaxy continuano. Se state valutando l’acquisto di un nuovo smartphone e volete puntare su uno dei flagship di casa Samsung, questo potrebbe essere il momento giusto. La casa coreana, infatti, ha prorogato le offerte del Samsung Shop dedicate agli smartphone della linea Galaxy S22 ed ai nuovi pieghevoli Z Flip 4 e Z Fold 4. Utilizzando alcuni codici sconto, infatti, è possibile acquistare gli smartphone in questione a prezzo ridotto.

Per quanto riguarda i Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus c’è uno sconto di 180 euro che permette di acquistare i dispositivi, rispettivamente, al prezzo di 699 euro e di 899 euro. Da notare, invece, che il Galaxy S22 Ultra è scontato di 240 euro risultando, quindi, acquistabile al prezzo di partenza di 1.039 euro. Per accedere agli sconti su questi tre smartphone è necessario utilizzare il codice sconto GALAXYS22, da aggiungere direttamente nel carrello.

Promozioni anche per i pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. In questo caso, gli smartphone sono scontati utilizzando il codice promozionale SAMSUNGFOLDABLE. Lo sconto disponibile è di 200 euro, per tutte le varianti a disposizione. In questo modo, il Galaxy Z Flip 4 parte da 949 euro mentre il Galaxy Z Fold 4 è disponibile a partire da 1.679 euro.

Ricordiamo che acquistando un qualsiasi Galaxy S22 oppure un Galaxy Z Flip 4 o Z Fold 4 è possibile ottenere 6 mesi di DAZN gratis (basta registrarsi a Samsung Members entro fine ottobre). Per il pagamento, inoltre, gli utenti che si affidando al Samsung Shop possono scegliere tra l’acquisto in 3 rate senza interessi tramite Klarna oppure PayPal oppure il finanziamento a tasso zero e fino a 30 mesi.

Per sfruttare le offerte in corso, valide fino a fine ottobre, sui top di gamma di Samsung potete utilizzare i link diretti alle pagine dei prodotti citati sul Samsung Shop. Ecco i link:

