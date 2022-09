Expert RAW è un’applicazione sviluppata da Samsung che offre controlli avanzati per i sensori della fotocamera posteriore su smartphone selezionati.

I controlli Pro includono ad esempio la messa a fuoco manuale, i controlli per l’ISO e la velocità dell’otturatore, inoltre l’app consente di acquisire immagini in formato RAW a 16 bit e include il collegamento diretto con Lightroom.

L’app Expert RAW ora supporta Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2

Secondo quanto riportato in alcuni post sui forum ufficiali Samsung in Corea, la popolare app per fotocamera Expert RAW è ora ufficialmente disponibile anche per gli smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2.

Tuttavia l’app Expert RAW richiede la presenza di almeno un obiettivo con zoom ottico 2x che supporti la funzionalità “Bayer RAW”, quindi non è utilizzabile con tutti i dispositivi.

Coloro che possiedono Samsung Galaxy S20 Ultra, Note 20 Ultra o Z Fold2 dovrebbero poter installare l’app Expert RAW tramite Samsung Galaxy Store.

I post fanno notare che potrebbero esserci alcune differenze nei tempi di elaborazione utilizzando l’app con uno di questi tre smartphone Samsung a causa di limitazioni degli stessi, inoltre consigliano di utilizzare Expert RAW dopo aver installato l’ultimo aggiornamento software distribuito a settembre.

