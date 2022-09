Le migliori offerte online per OPPO Reno8 Pro 5G tra bundle e nuovi minimi

Quale che sia il vostro canale di acquisto online preferito, sappiate che, se avete messo nel mirino OPPO Reno8 Pro 5G come candidato a vostro prossimo smartphone Android, in questo momento non avete che da scegliere tra le offerte dello store ufficiale OPPO, di Amazon e di eBay. Ognuna di queste offerte ha un suo perché, per questo motivo meritano di essere esaminate tutte.

Se questo smartphone non è nei vostri pensieri, nulla quaestio: alla nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android trovate tutte le ultime notizie sulle occasioni del momento.

Migliori offerte per OPPO Reno8 Pro 5G: a voi la scelta

In questa sede non vedremo una selezione di offerte su smartphone diversi in vendita sullo stesso store, bensì l’opposto: varie offerte provenienti da store diversi aventi ad oggetto lo stesso smartphone. Come detto in apertura, sta a voi scegliere l’offerta giusta per voi, a noi non resta che presentarvele.

Offerta store OPPO

Non possiamo che partire dallo store online ufficiale del produttore cinese, che non soltanto ha ancora attiva la promozione di lancio con un ricco bundle, ma permette anche di sfruttare un codice sconto esclusivo.

La promozione di lancio implica che nel prezzo di listino di 799,99 euro di OPPO Reno8 Pro 5G siano inclusi anche degli accessori ufficiali che dovrebbero farlo lievitare fino a 1.129,96 euro, più precisamente: la cover, le cuffie Enco X2 e lo smartwatch OPPO Watch Free (ecco la nostra recensione). Tutto questo lo sapevamo già, la vera novità è un’altra: solo fino all’1 ottobre è attivo il codice sconto RENO8ROMA10 che abbatte il prezzo finale a soli 720 euro. Insomma, non ci resta che augurarvi un buon acquisto e buona fortuna per l’estrazione dei biglietti per la UEFA Champions League (maggiori dettagli a questo link):

Acquista OPPO Reno8 Pro – Promo Lancio (bundle) a 720 euro con codice RENO8ROMA10

Offerta eBay

Qualora non foste interessati al bundle ma soltanto a spendere il prezzo più basso possibile per lo smartphone, l’offerta di eBay potrebbe essere quella perfetta per voi: scovata nella solita selezione degli Imperdibili, vede OPPO Reno8 Pro 5G al prezzo più basso mai visto fino a questo momento: 699,90 euro.

Il prodotto in offerta è nella colorazione Glazed Black e nel taglio con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo si trova in Italia, mette a disposizione una soluzione di spedizione gratuita — spedizione gratis in 3 giorni con consegna entro martedì 4 ottobre — e viene venduto da un venditore professionale con feedback positivo altissimo (verificate voi a questo link), offrendo anche la consueta Garanzia cliente eBay (“Se non ricevi l’oggetto che hai ordinato sarai rimborsato”). Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista OPPO Reno8 Pro 5G 8 GB + 256 GB Glazed Black a 699,90 euro

Offerta Amazon

L’offerta di Amazon non prevede alcun bundle già incluso ed è anche quella con il prezzo finale più elevato, controbilanciato però da un servizio clienti post-vendita semplicemente senza pari.

Per quanto riguarda il bundle, siete comunque ancora in tempo (fino al 30 settembre) per partecipare alla promozione lancio e ricevere comodamente a casa i vostri accessori in regalo: non dovete far altro che recarvi a questo link e registrare il vostro acquisto entro il 15 ottobre.

Tornando all’offerta, parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon con tanto di spedizione Prime e la solita assistenza post-vendita. Il prezzo richiesto è quello di listino, tuttavia fino al 30 settembre è possibile applicare un coupon sconto di 50 euro che porta il prezzo finale a 749,99 euro. Ecco i link: