Redmi Note 9 è uno smartphone Android di fascia media lanciato in Italia il 30 aprile 2020. Il dispositivo è dotato di un display da 6,67 pollici, una quadrupla fotocamera posteriore e una batteria da oltre 5.000 mAh. Ora sembra che Xiaomi abbia in programma di terminare a breve il supporto software per questo smartphone.

La fine del supporto software sarebbe imminente per Redmi Note 9

Secondo un rapporto di Xiaomiui, Xiaomi avrebbe smesso di sviluppare build MIUI interne per Redmi Note 9, quindi il dispositivo non riceverebbe aggiornamenti software importanti in futuro, come la MIUI 14. La fonte suggerisce inoltre che la fine del supporto software sarebbe imminente per questo smartphone.

Il supporto software fornito dal produttore per Redmi Note 9 è stato tutto sommato soddisfacente considerando la sua politica degli aggiornamenti, poiché il dispositivo è stato lanciato con la MIUI 11 basata su Android 10 e successivamente è stato aggiornato a MIUI 12, Android 11, MIUI 12.5 e MIUI 12.5 Enhanced Edition.

All’inizio di quest’anno la società ha iniziato a testare la MIUI 13 basata su Android 12 e sebbene questo aggiornamento sia attualmente disponibile per pochi utenti selezionati è possibile che venga distribuito a tutti gli utenti in diverse regioni nel corso delle prossime settimane.

Tuttavia è noto che Xiaomi è l’unico grande produttore cinese a essere in ritardo per quanto riguarda il supporto software.

