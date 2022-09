Grazie ad una collaborazione tra il noto leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) e il portale Pricebaba siamo in grado di mostrarvi alcuni render stampa del Motorola Moto G72, prossimo smartphone Android di fascia media della casa alata il cui lancio dovrebbe essere quanto mai imminente.

Questo sarebbe dell’ennesimo membro della famiglia Moto G di Motorola che, solo quest’anno, ha sfornato un’infinità di modelli, alcuni dei quali, come Moto G22, Moto G52, Moto G82, Moto G62, Moto G42 e Moto G32, sono disponibili all’acquisto anche in Italia. Grazie alle specifiche tecniche trapelate del Moto G72, possiamo cercare di capire in quale punto della propria gamma la casa alata andrà a collocare questo smartphone.

Motorola Moto G72: trapelano i render stampa

Motorola si appresta a lanciare, almeno in India, un nuovo smartphone della sempre più numerosa famiglia Moto G che risponderà al nome di Motorola Moto G72 e dovrebbe configurarsi come un dispositivo di fascia media o medio-bassa.

Grazie ai render stampa condivisi dal portale Pricebaba su gentile concessione del noto leaker OnLeaks (che ha avvisato i membri della sua Future Squad tramite un post su Twitter), possiamo farci un’idea dell’aspetto finale dello smartphone che arriverà in almeno tre colorazioni (quelle mostrate nelle seguenti immagini), verde acqua, nero/grigio e argento.

Come si può notare dalle immagini, Motorola Moto G72 offrirà un lettore delle impronte digitali sotto al display, sottintendendo la presenza di un display OLED, e sarà dotato di un comparto fotografico triplo che ricorda da molto vicino quello presente sul recente Motorola Edge 30 Fusion.

Lo smartphone in variante 4G è recentemente apparso nel database dell’istituto di certificazione FCC con il codice di modello XT2255; il portale, inoltre, riporta che la versione indiana dello smartphone è conosciuta internamente con il nome in codice “Victoria22”, risponde al codice di modello XT2255-2 e arriverà già entro la fine del mese.

Presunte specifiche tecniche

Di seguito riportiamo quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche del Motorola Moto G72 (o almeno quelle della versione destinata al mercato indiano).

Display: AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel, 20:9)

da con risoluzione (1080 x 2400 pixel, 20:9) CPU: octa-core, non è stato specificato il modello

Memoria RAM: 4 , 6 o 8 GB

, o Spazio di archiviazione 128 o 256 GB

o Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale “Ultra Pixel” da 108 MP (altri rumor suggerivano la presenza di un sensore da 48 MP ma nel render stampa è chiaramente visibile la dicitura “108 MP Ultra Pixel”) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP Sensore per la profondità di campo da 2 MP

: Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Reti mobili: 5G (probabilmente dipenderà dalla variante dello smartphone)/ 4G /3G/2G

(probabilmente dipenderà dalla variante dello smartphone)/ /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.x , GPS , NFC , USB Type-C

(802.11 ac), , , , Lettore delle impronte digitali: ottico , sotto al display

, sotto al display Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Motorola My UX basata su Android 12

Motorola Moto G72: dove si collocherà all’interno della gamma?

Pur prendendo con le pinze tutte le informazioni trapelate finora è possibile provare a ipotizzare dove Motorola deciderà di andare a posizionare questo smartphone all’interno della gamma.

Ragionando in termini numerici, Motorola Moto G72 dovrebbe essere il naturale successore del Moto G71 5G dello scorso anno (che in realtà è arrivato in Italia solo nell’aprile di quest’anno); lo smartphone, dovrebbe poi trovare la sua naturale collocazione tra Moto G62 5G e Moto G82 5G.

La presenza di un display AMOLED potrebbe effettivamente giocare a suo favore per quanto concerne il posizionamento un gradino sopra rispetto al Moto G62, che può contare su un display IPS LCD (seppur con refresh rate a 120 Hz).

I nodi verranno sciolti al momento della presentazione ufficiale che, come anticipato, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni: solo allora scopriremo se le indiscrezioni trapelate finora verranno confermate, scopriremo i pezzi mancanti (come SoC, dimensioni, maggiori dettagli sul comparto fotografico e prezzi di vendita) e riusciremo effettivamente a capire in quale punto della propria affollata gamma, la casa alata deciderà di collocare Motorola Moto G72.

