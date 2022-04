Questi primi giorni di primavera portano al debutto due nuovi smartphone Android, presentati in precedenza ma finora non disponibili all’acquisto: stiamo parlando di Motorola Moto G22 e Motorola Moto G71 5G. Il primo è stato presentato il mese scorso, il secondo addirittura a novembre insieme ad altri prodotti della serie.

Motorola Moto G22 e Moto G71 5G disponibili in Italia: prezzi e dove acquistarli

Motorola Moto G22 è uno smartphone di fascia medio-bassa che punta molto sul design, sulla quadrupla fotocamera posteriore e sull’ampio display LCD da 6,5 pollici HD+ con refresh rate fino a 90 Hz. Mette a disposizione un sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da una coppia di sensori da 2 MP per macro e profondità di campo. Il tutto viene gestito dal SoC Mediatek Helio G37.

Il design è stato completamente rinnovato rispetto al predecessore, con una scocca realizzata utilizzando un polimero acrilico molto resistente, rifinito con un processo di placcatura ottica che ha consentito di realizzare finiture migliori e introdurre particolari colorazioni.

Motorola Moto G71 5G spinge un po’ di più sull’acceleratore grazie al display OLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+, con gamma di colori ampliata del 25%, e al SoC Qualcomm Snapdragon 695 con connettività 5G. A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con tecnologia Quad Pixel, sensore ultra-grandangolare e per la profondità da 8 MP e sensore macro da 2 MP.

Le batterie sono per entrambi da 5000 mAh, ma con una differenza: Moto G71 5G permette una ricarica rapida TurboPower da 30 W, mentre Moto G22 si ferma a 15 W (in entrambi i casi con cavo).

Motorola Moto G22 è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 219,90 euro in due colorazioni (Cosmic Black e Iceberg Blue), ma risulta già in super sconto su Amazon a 179,90 euro. Motorola Moto G71 5G è da oggi in vendita in esclusiva su Amazon a 339,90 euro e sarà in promozione fino al 13 aprile 2022 al prezzo scontato di 299,90 euro nella versione Black.

Acquista Motorola Moto G22 su Amazon.it (disponibile anche da Unieuro)

Acquista Motorola Moto G71 5G su Amazon.it

