Quello in corso è solitamente il mese più interessante dell’anno per il mondo della tecnologia, con una raffica di nuovi prodotti pronti ad invadere il mercato e in questo caso ne prendiamo in esame tre: uno, il pieghevole Motorola RAZR 2022 è già stato annunciato il mese scorso ma potrebbe finalmente arrivare sulla scena internazionale; gli altri due, lo smartphone Xiaomi CIVI 2 e lo smartwatch OnePlus Nord Watch, sono interessanti per motivi diversi e formano oggetto delle prime anticipazioni ufficiali.

Motorola RAZR 2022 internazionale: arriverà in Europa?

Quando si parla di smartphone pieghevoli il pensiero va subito a Samsung, che di questo segmento di mercato è sicuramente il nome più importante, tuttavia alla voce “pieghevoli a conchiglia” compare anche quello di Motorola, che coi suoi RAZR ha provato a conquistare clienti con un misto di tecnologie moderne ed effetto nostalgia.

Il nuovo Motorola RAZR 2022 rappresenta un netto passo in avanti rispetto al passato e porta in dote specifiche da vero flagship, sebbene capace di piegarsi a metà. Annunciato al momento solo in Cina lo scorso mese, lo smartphone forma oggetto di un nuovo leak che suggerisce un imminente lancio internazionale: il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso delle immagini con testo scritto in inglese; pur mancando delle informazioni più precise, il dettaglio fa ben sperare.

Tanto per dire, per Motorola RAZR 5G c’era stato da attendere solo poche settimane dopo il lancio cinese; insomma Motorola RAZR 2022 potrebbe presto arrivare in USA ed Europa e la speranza è che lo faccia con un prezzo di listino più contenuto per poter sfidare davvero Samsung Galaxy Z Flip4 5G. Del resto, il display esterno più ampio, quello interno a 144 Hz e lo Snapdragon 8+ Gen 1 sono un gran bel biglietto da visita.

Xiaomi CIVI 2 sta arrivando, forse anche global

Xiaomi ha preso la parola su Weibo — piattaforma social molto popolare in Cina — per preannunciare la presentazione del nuovo Xiaomi CIVI 2 in data 27 settembre. Lo smartphone verrà annunciato in terra natìa — con tanto di collaborazione con Hello Kitty —, ma il suo design è già noto ufficialmente: i seguenti render arrivano direttamente dal produttore.

Tra le peculiarità, spicca indubbiamente il foro anteriore centrale a pillola per la doppia fotocamera selfie da 32 MP + 32 MP (di cui una ultra-grandangolare); sul retro, il comparto fotografico è parimenti in bella vista, con una sporgenza non trascurabile e un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP. Al netto delle immagini — che svelano tutti i dettagli estetici nonché la posizione di microfoni, porta USB-C, speaker, emettitore IR, vano SIM e quant’altro —, non si esclude il lancio in altre colorazioni.

Frontalmente, il pannello OLED avrà probabilmente bordi curvi; Xiaomi ha confermato uno spessore di 7,23 mm e un peso di 171 grammi. Quanto alle specifiche, i rumor parlano di schermo da 6,56 pollici FHD+ a 120 Hz, SoC Snapdragon 7 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e 4.500 mAh di batteria con ricarica a 67 W. La fotocamera principale dovrebbe avere l’OIS ed essere affiancata da una 8 MP ultra-grandangolare e una 2 MP macro.

Secondo il leaker Kacper Skrzypek, lo smartphone potrebbe arrivare in una versione global con un nome diverso.

OnePlus Nord Watch in arrivo: nuovo render e specifiche trapelate

La linea Nord di OnePlus è in espansione e tra non molto arriverà sul mercato il primo smartwatch: OnePlus Nord Watch. Già offetto di numerose indiscrezioni nelle scorse settimane, con tanto di primo render ufficiale visibile sul sito indiano del produttore, adesso il wearable forma oggetto di un nuovo interessante leak.

Mukul Sharma (@stufflistings) ha twittato una lista di specifiche tecniche corredandole del render visibile qui sotto. Secondo la fonte, OnePlus Nord Watch arriverà in colore Midnight Black con un display AMOLED da 1,78″ a 60 Hz, supporterà fino a 105 modalità di allenamento, garantirà fino a 10 giorni di autonomia e disporrà di: rilevamento SpO2, monitoraggio del battito cardiaco e del livello di stress, funzioni per il tracciamento della salute femminile, numerosi quadranti tra cui scegliere.

Quanto al resto, finora sappiamo della connettività Bluetooth 5.2, del possibile arrivo dei colori gold e white e di un prezzo tra i 63 e i 101 euro circa al cambio.

Non ci resta che attendere conferme ufficiali, ma in ogni caso in Europa l’attesa potrebbe essere un po’ più lunga.

