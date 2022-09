Xiaomi 12T, 12T Pro e CIVI 2 si mostrano in nuove immagini in vista del lancio

Un nuovo giorno è iniziato e con esso non potevano che arrivare delle nuove indiscrezioni sugli smartphone di Xiaomi prossimi al lancio: in un colpo so ci troviamo a parlare della coppia composta da Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro e del medio di gamma Xiaomi CIVI 2.

Nuovi render di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

È passata esattamente una settimana dall’ultimo report relativo a Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro: in quella sede vi avevamo segnalato come il team di Winfuture.de fosse riuscito a mettere le mani su una quantità enorme di informazioni sul conto dei due smartphone, dalle specifiche tecniche a gallerie intere di immagini dettagliate. Confermando quanto già trapelato un mese prima, in quella sede si era persino parlato dei probabili prezzi di listino europei dei due modelli.

Ebbene, nelle scorse ore ci ha pensato il solito Evan Blass (@evleaks) a rincarare la dose su Twitter con la pubblicazione di nuove immagini che mostrano ogni angolo di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro. Il design dei due smartphone trasmette un marcato family feeling, tuttavia c’è un piccolo dettaglio sul retro che rende subito riconoscibile il modello posizionato più in alto nella gamma: sul modulo fotografico, dove sul 12T compare la scritta 108 MP, sul 12T Pro si legge 200 MP (sì, Motorola Edge 30 Ultra avrà presto un concorrente). Tutti gli elementi, dagli speaker al vano SIM alla porta USB-C, sono ben visibili nelle immagini.

Per il resto, entrambi si presentano con un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con bordi piatti, risoluzione 1,5K (2712 x 1220 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; il tutto è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5; il sensore di impronte trova posto sotto allo schermo, mentre la fotocamera anteriore in un piccolo foro in alto in posizione centrale. Altri elementi comuni sono la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 120 W, Android 12 con MIUI 13, la fotocamera anteriore da 20 MP e le secondarie posteriori da 8 MP ultra-grandangolare e 2 MP macro.

Il resto della dotazione tecnica presenta delle importanti differenze:

Xiaomi 12T Pro abbina lo Snapdragon 8+ Gen 1 a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di storage UFS 3.1. La fotocamera principale è da 200 MP.

Xiaomi 12T abbina il MediaTek Dimensity 8100 a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di storage UFS 3.1. La fotocamera principale è da 108 MP.

Il debutto ufficiale di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro è previsto per il mese di ottobre e, per quanto riguarda l’Europa, il primo dovrebbe costare 649 euro, mentre il secondo 849 euro.

Xiaomi CIVI 2: foto dal vivo e conferme

Passiamo adesso al terzo nuovo modello del brand cinese, il cui arrivo è anche più imminente: Xiaomi CIVI 2 verrà annunciato ufficialmente in Cina il prossimo 27 settembre e nella giornata di ieri vi abbiamo riportato le ultime indiscrezioni che lo riguardano, compreso il possibile arrivo sulla scena internazionale con un nome diverso.

In vista della presentazione ufficiale, Xiaomi sta pubblicando una quantità smisurata di teaser sul proprio profilo Weibo, ma qui non parliamo di render promozionali ufficiali, bensì di foto dal vivo trapelate che mostrano Xiaomi CIVI 2 già in funzione. Condivise su Twitter da Mirei, le foto visibili di seguito mostrano fronte e retro del dispositivo, offrendo preziose conferme sul design e non solo: dalla trama particolare della cover posteriore al modulo fotografico (che usa un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP), passando per il display con cornici ridotte e per la doppia fotocamera anteriore — 32 MP + 32 MP UW — inserita in un foro a pillola. Dal momento che lo schermo è acceso ma bloccato, si può notare anche la posizione del sensore di impronte sotto al display.

Quanto alle specifiche, i rumor parlano di schermo da 6,56 pollici FHD+ a 120 Hz, SoC Snapdragon 7 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e 4.500 mAh di batteria con ricarica a 67 W.