Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro dovrebbero essere presentati entro la prossima settimana, finalmente, ma grazie alle ultime indiscrezioni trapelate possiamo già fornirvi diverse anticipazioni. Vediamo cosa sappiamo sulle specifiche tecniche e sui prezzi per il mercato europeo dei nuovi smartphone in arrivo, e diamo uno sguardo alle immagini a disposizione.

Specifiche e design: ecco l’identikit di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro

Dovrebbe mancare poco alla presentazione ufficiale di Xiaomi 12T e 12T Pro, i due nuovi smartphone di fascia alta del produttore cinese. Il secondo dovrebbe portare al debutto europeo la fotocamera da 200 MP (in concorrenza con Motorola Edge 30 Ultra), ma entrambi dovrebbero offrire un display piatto da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED, con una risoluzione “a metà” tra il Full-HD e il QHD (2712 x 1220 pixel). Il refresh rate dovrebbe essere di 120 Hz, mentre a proteggere il pannello dovremmo trovare il vetro Corning Gorilla Glass 5. Anche le batterie dovrebbero essere le stesse: in base a quanto sappiamo dovrebbe trovare posto un’unità da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W (non sappiamo se ci sarà anche quella wireless, per ora); precedenti rumor avevano ipotizzato una ricarica da 67 W sul modello normale, quindi staremo a vedere.

A cambiare dovrebbero essere i cuori degli smartphone: Xiaomi 12T dovrebbe disporre del SoC MediaTek Dimensity 8100 Ultra (non è esattamente chiara la differenza rispetto al 8100 “normale”, forse un clock più alto?), affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna; Xiaomi 12T Pro dovrebbe avere invece un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di storage.

Anche il comparto fotografico dovrebbe differire, ma solo per quanto riguarda il sensore principale: sembra infatti che Xiaomi 12T disponga di un sensore da 108 MP (apertura f/1.65 e, forse, niente OIS), mentre il modello Pro del suddetto sensore da 200 MP, con apertura f/1.69 e stabilizzazione ottica (OIS). Per il resto dovrebbero condividere un sensore ultra-grandangolare da 8 MP, uno macro da 2 MP e una fotocamera anteriore (integrata con il “solito” foro nello schermo) da 20 MP.

A livello di connettività non mancano per entrambi 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C. A bordo dovrebbero trovare posto pure due altoparlanti stereo targati Harman-Kardon. Per contenere i costi, sembra che il produttore possa aver utilizzato un telaio in plastica invece che uno in metallo, anche sul modello Pro. Come potete vedere nelle immagini qui in basso, sarà particolarmente impegnativo riuscire a distinguerli l’uno dall’altro a colpo d’occhio.

Lato software, gli smartphone dovrebbero uscire con una MIUI 13 basata su Android 12: l’aggiornamento ad Android 13 dovrebbe raggiungerli solo successivamente.

Immagini Xiaomi 12T

Previous Next Fullscreen

Immagini Xiaomi 12T Pro

Previous Next Fullscreen

Prezzi europei dei nuovi smartphone Xiaomi

Veniamo ora ai possibili prezzi di Xiaomi 12T e 12T Pro, che in Europa non sembrano essere particolarmente contenuti. Il primo dovrebbe partire da un prezzo intorno ai 650 euro, mentre il secondo potrebbe essere commercializzato a una cifra di partenza intorno agli 850 euro. Si tratterebbe di cifre non troppo distanti da quelle richieste attualmente per l’acquisto di Xiaomi 12 e 12 Pro. Sarebbero prezzi giusti secondo voi? Per scoprire se sarà tutto confermato non dovremo attendere molto: i due nuovi smartphone sono attesi entro la prossima settimana.

In copertina Xiaomi 12

