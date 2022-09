Nella giornata di oggi, 23 settembre 2022, una nuova offerta entra ufficialmente nel listino di ho. Mobile, apprezzato operatore virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone. L’offerta prevede un gran quantitativo di gigabyte per la navigazione in Internet e tutto illimitato a un costo mensile incredibile.

ho. Mobile lancia ho. 5,99: info, costi e attivazione

La nuova offerta di ho. Mobile, ho. 5,99, prende tutte le caratteristiche delle solite offerte aumentando ancora il traffico dati internet a disposizione. Partiamo col dire che ho. 5,99 è attivabile dai clienti provenienti con portabilità dai seguenti operatori: Iliad, Kena, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile-Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile e Italia Power.

Per quanto riguarda il bundle, l’offerta mette a disposizione minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G Vodafone con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload (di cui 5 GB sfruttabili in Roaming UE) al costo di 5,99 euro al mese. Passando ai costi da sostenere per attivare l’offerta, sono richiesti 6 euro per l’attivazione, dai quali saranno sottratti 5,99 euro per la prima ricarica (attivazione e SIM sono gratuite). Ecco il link per attivarla subito sul sito dell’operatore:

Attiva l’offerta ho. 5,99 sul sito ufficiale ho. Mobile

