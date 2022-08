Nelle scorse ore Motorola ha annunciato il suo nuovo smartphone pieghevole, svelando alcuni importanti dettagli non ancora noti e “rispondendo” così al lancio di Samsung Galaxy Z Flip4: stiamo parlando di Motorola Razr 2022.

Eccezion fatta per il processore (il potente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1), il nuovo smartphone pieghevole di Motorola è quasi identico alla precedente generazione per quanto riguarda la dotazione tecnica e ha tra i propri punti di forza un display P-OLED da 6,7 pollici con un refresh rate a 144 Hz.

Le principali caratteristiche di Motorola Razr 2022

Animato da una CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, lo smartphone è dotato di un display interno pieghevole P-OLED da 6,7 pollici (con risoluzione Full HD+, refresh rate a 144 Hz, colori a 10-bit e HDR10+) e di uno esterno da 2,7 pollici (che il produttore chiama Quick View).

Passando al comparto memorie, gli utenti possono scegliere tra tre versioni: 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione e 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria di archiviazione. C’è anche una speciale versione con 16 GB di RAM.

Per quanto riguarda le fotocamere, frontalmente il produttore ha deciso di puntare su un sensore da 32 megapixel mentre sulla parte posteriore troviamo un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel.

Tra le altre caratteristiche non mancano il supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, altoparlanti stereo e Dolby Atmos, il supporto Dual SIM e una batteria da 3.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W). Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con interfaccia MyUI 4.0, basata su Android 12.

Prezzo e disponibilità

Stando a quanto emerso, Motorola ha in programma di commercializzare Motorola Razr 2022 soltanto in Cina (ove sarà disponibile a partire dal 15 agosto), ciò almeno per una fase iniziale, in quanto nei prossimi mesi lo smartphone dovrebbe arrivare anche in altri mercati.

Il prezzo ufficiale, infine, è di 5.999 yuan (pari al cambio a circa 860 euro) per la versione base, 6.499 yuan (pari al cambio a circa 930 euro) per quella 8/256 GB e 7.299 yuan (pari al cambio a circa 1.050 euro) per quella 12/512 GB.