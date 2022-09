Negli ultimi tempi si fa un gran parlare del prossimo dongle TV di Big G, Chromecast con Google TV (HD) verrà probabilmente ufficializzato a breve dall’azienda, e conosciamo già molte informazioni su di lui. Oggi però torniamo a parlare del suo fratello maggiore, la versione 4K lanciata ormai quasi due anni fa.

Google aggiornerà Chromecast con Google TV (4K) ad Android 12

Non si può dire che dal suo lancio, Chromecast con Google TV (4K) abbia ricevuto molti aggiornamenti, la maggior parte del supporto da parte del produttore si è limitato all’aggiornamento di alcune app e all’introduzione delle patch di sicurezza.

Ora però i colleghi di 9to5Google hanno ricevuto conferma, direttamente da Google, dell’arrivo in un prossimo futuro dell’aggiornamento ad Android 12 per il dispositivo in questione.

Uno dei motivi principali per cui questo modello di Chromecast non ha beneficiato di molti aggiornamenti, va probabilmente ricercato in una sua caratteristica hardware; l’archiviazione interna del dispositivo infatti è di soli 8 GB, e tutti sappiamo quanto poco ci voglia a riempire una memoria del genere, rendendo a volte difficoltoso anche il solo aggiornamento delle app. Google però ha dichiarato di aver implementato alcuni miglioramenti a Google TV per quel che concerne la gestione dello spazio di archiviazione e, nonostante non ci siano dettagli in merito, è lecito presumere che tali migliorie vengano utilizzate anche per portare Android 12 su Chromecast con Google TV (4K).

Quali cambiamenti porterà Android 12 su Chromecast? Probabilmente nulla in grado di stravolgere l’esperienza utente o l’interfaccia grafica, bisogna infatti considerare che solitamente le nuove funzionalità di Google TV vengono introdotte attraverso gli aggiornamenti delle app, e non con update del sistema operativo in sé; tuttavia è probabile che rispetto a quanto attualmente offerto le novità riguarderanno il supporto per gli indicatori e il blocco della privacy della fotocamera e del microfono, il supporto dell’interfaccia utente 4K e alcune altre piccole modifiche.

Come già detto Google si è limitata a comunicare che l’aggiornamento arriverà nel prossimo futuro, non abbiamo dunque una tempistica ufficiale o più precisa ma, se siete possessori del dispositivo in questione, non dovrebbe volerci poi molto prima di ricevere l’aggiornamento.

