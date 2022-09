Dopo i dispositivi della serie Galaxy S22, anche quelli della gamma Samsung Galaxy S21 hanno da poco ricevuto un assaggio di Android 13 grazie alla prima beta della One UI 5.

L’aggiornamento non stravolge il design generale dell’interfaccia, ma include nuove funzionalità e miglioramenti, tuttavia le animazioni e le transizioni devono essere ancora ottimizzate poiché risultano peggiorate rispetto a prima.

Il noto informatore Ice Universe ha pubblicato un paio di video al rallentatore che evidenziano la lentezza e la poca fluidità delle animazioni di One UI 5.0 in confronto alle versioni precedenti di One UI e alle interfacce ColorOS 13 di OPPO, MIUI 13 di Xiaomi e OriginOS di Vivo.

One UI 5 Beta2: The laziest animation of any phone brand in the world.

Samsung Software: Although we can't be the fastest, we can be the slowest! pic.twitter.com/X2T2xjeBO0

— Ice universe (@UniverseIce) September 4, 2022