Sono ormai passate più di due settimane dal rilascio ufficiale di Android 13 per i Google Pixel e il conseguente aggiornamento del codice sorgente su AOSP e, come spesso accade in periodi come questo, il panorama delle custom ROM si sta facendo sempre più interessante.

Tra i produttori di smartphone c’è chi, come Samsung, non vuole farsi trovare impreparato ed è giunto alla seconda fase del programma di beta della One UI 5.0 – nuova versione dell’interfaccia proprietaria del colosso sudcoreano basata su Android 13 – mentre alcune voci di corridoio sembrano addirittura confermare una data di lancio ben precisa per il rilascio pubblico della versione stabile.

Sebbene Samsung si stia muovendo nella direzione giusta nella gestione del rilascio di Android 13 per i propri dispositivi di punta, dall’altra parte ci sono modelli più datati ma gloriosi come i Galaxy S7, S8 e Galaxy Note 8 che non riceveranno l’aggiornamento ufficiale ma potranno comunque beneficiarne attraverso il caro vecchio modding.

Tutte le novità di Android 13 grazie a questa custom ROM

Lo sviluppatore e membro di XDA, Ivan Meler, ha infatti rilasciato alcune build non ufficiali della LineageOS 20 basata su Android 13 proprio per i suddetti dispositivi e, nonostante il progetto sia ancora in fase embrionale, pare che la ROM sia stabile e non pregiudichi il funzionamento di elementi chiave come la connettività WI-FI, il Bluetooth, le fotocamere e il sensore per il riconoscimento dell’impronta digitale.

Come fa notare lo stesso sviluppatore, molti elementi dell’interfaccia grafica tipici della LineageOS sono ancora assenti ma ciò che non lo è già dalle prime build è la piacevolezza di utilizzo di Android 13 stock e dei suoi elementi grafici. Sono infatti presenti tutte peculiarità della versione vanilla di Android comprese le novità funzionali ed estetiche di Android 13.

Un’esperienza resa ancora più affascinante se provata su alcuni degli smartphone Samsung più iconici mai realizzati e che fa ripensare, con una punta di nostalgia, agli albori del (breve) periodo delle Google Play Edition, tra il 2013 e il 2014, durante il quale fu Google stessa a occuparsi di rilasciare alcuni smartphone di punta del tempo (come Samsung Galaxy S4 e l’indimenticato HTC One) con una versione stock di Android (4.2.2 all’epoca).

Tornando al presente, specifichiamo che la ROM è compatibile solo con smartphone Samsung con processore Exynos a bordo poichè le build di Meler attualmente non supportano i modelli con chip Snapdragon.

Nonostante poter fruire di Android 13 stock su uno di questi smartphone possa rivelarsi soddisfacente è bene ricordare dei rischi del modding se eseguito senza una formazione di base. Dunque prima di mettervi all’opera assicuratevi di essere informati e consapevoli delle procedure che state per eseguire.

Potete trovare la build non ufficiale di LineageOS 20 basata su Android 13 ai link di seguito:

Samsung Galaxy S7 || Galaxy S7 Edge || Galaxy S8 and S8 Plus || Galaxy Note 8

