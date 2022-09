WhatsApp è al lavoro per introdurre i sondaggi in-app

La notizia di oggi che chiama in causa WhatsApp non si lega ad un nuovo aggiornamento dell’applicazione, bensì ad una novità che consentirà al team del noto servizio di messaggistica istantanea di raccogliere preziosi feedback dagli utenti: i sondaggi in-app.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dal ramo beta dell’app. Dal debutto delle comunità con un aggiornamento nella seconda metà di agosto alla scorciatoia per accedere alle chat archiviate, passando per il lungamente atteso trasferimento delle chat da Android ad iOS, senza dimenticare la semplificazione della segnalazione dei bug, il debutto delle chiamate vocali sui nuovi Samsung Galaxy Watch5 e i nuovi poteri degli amministratori. Nei primi giorni di settembre vi abbiamo raccontato di come Meta stia valutando la possibilità di introdurre delle funzioni a pagamento su WhatsApp e non solo e di una piccola novità relativa alla visibilità del numero di telefono. Se vi siete persi una o più di queste notizie, potete facilmente rimediare cliccando sui link precedenti, inoltre a questo link trovate la nostra pagina che raccoglie le notizie su WhatsApp per iOS e desktop. Detto ciò, andiamo subito a scoprire come dovrebbero funzionare i sondaggi in-app di WhatsApp.

WhatsApp a caccia di feedback coi sondaggi in-app

Non è la prima volta che si sente parlare di sondaggi in relazione a WhatsApp, tuttavia tutti i discorsi precedenti riguardavano l’introduzione di tale funzione all’interno dei gruppi, per la quale c’è ancora grande attesa su WhatsApp Beta per Android, iOS e Desktop. In questo caso, invece, parliamo di qualcosa di molto diverso: non una funzione sfruttabile dagli utenti per raccogliere pareri su argomenti di interesse, bensì uno strumento a disposizione del team di WhatsApp per raccogliere preziosi feedback da chi utilizza il servizio.

Stiamo parlando, in poche parole, di una vera e propria chat denominata WhatsApp Surveys che potrebbe essere sfruttata per raccogliere in maniera sicura dei feedback su nuove funzioni, prodotti e non solo; l’accesso alla chat in questione dovrebbe essere riservato agli utenti appositamente invitati. Al fine di evitare dubbi o fraintendimenti, in presenza di un nuovo sondaggio, WhatsApp provvederà di volta in volta a chiarirne lo scopo, lasciando agli utenti la massima libertà di decidere se accettare l’invito e fornire il proprio feedback oppure declinare la proposta. In aggiunta a questo, gli utenti che non vorranno più prendere parte al sistema dei sondaggi potranno bloccare la chat in questione senza alcuna limitazione, così da prevenire la futura somministrazione di altri sondaggi da parte di WhatsApp.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, WhatsApp sta lavorando per consentire a questa chat verificata di inviare inviti di sondaggi agli utenti. È bene precisare che la scelta di partecipare ad un sondaggio e le risposte fornite non producono alcun effetto sull’account dell’utente, sulla sua esperienza d’uso e sulle funzioni disponibili; la finalità ultima è quella di migliorare la qualità del prodotto offerto da WhatsApp.

Sebbene al momento non sia chiaro il contenuto preciso dei sondaggi, l’approccio è indubbiamente interessante; tuttavia va detto che tutte le risposte verranno ovviamente salvate — seppur in modo sicuro — e ciò non mancherà di generare qualche polemica in tema di privacy. A questo proposito è utile qualche chiarimento: la chat WhatsApp Surveys sarà verificata e perfettamente riconoscibile come tale; la suddetta chat non chiederà mai agli utenti informazioni private (numeri di carte di credito, PIN, codici di accesso etc.), che comunque è buona norma non condividere mai.

Allo stato attuale, la funzione è in fase di sviluppo e non sono chiari i tempi di roll out, tuttavia le prime fasi coinvolgeranno sicuramente un numero molto ristretto di utenti, anzi anche in futuro i sondaggi di WhatsApp potrebbero essere riservati a pochissime persone.

