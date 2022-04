Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta, che arriva alla versione 2.22.10.11 e nasconde una funzionalità ancora in fase di sviluppo.

Il portale specializzato WaBetaInfo ha infatti scovato i lavori in corso per la funzionalità sondaggi nelle chat di gruppo su WhatsApp.

WhatsApp Beta 2.22.10.11 nasconde una nuova funzionalità

Dopo essersi manifestati nelle versioni beta per iOS e per Windows della popolare app di messaggistica, il nuovo aggiornamento alla versione 2.22.10.11 di WhatsApp Beta mostra per la prima volta lo stato dei lavori in corso per portare i sondaggi anche in WhatsApp per Android.

La schermata tramite la quale sarà possibile sottoporre un sondaggio agli altri utenti di un gruppo riprende fedelmente quella avvistata su WhatsApp beta per Windows e per iOS.

Per chi non lo sapesse, WhatsApp sta da tempo lavorando per implementare all’interno dell’app la funzionalità sondaggi, tramite la quale gli utenti potranno sottoporre un vero e proprio sondaggio ad altri membri di un gruppo, ponendo loro una domanda e suggerendo le possibili risposte (da 2 fino a un massimo di 12 opzioni).

Anche i sondaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, vero e proprio pallino del team di sviluppo di WhatsApp: pertanto, né WhatsApp né nessun altro potranno leggerne il contenuto.

La funzionalità è attualmente in fase di sviluppo, pertanto non sarà disponibile nemmeno a coloro che installano ed eseguono l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android. Non esiste una data precisa in cui almeno i beta tester potranno testare la nuova funzionalità.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, basterà iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

