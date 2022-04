Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di sempre nuove funzionalità che siano in grado di migliorare l’esperienza utente e renderla più ricca.

Tra le novità a cui sta lavorando vi è anche quella relativa alla possibilità di sottoporre un sondaggio ai membri di un gruppo e, grazie ad una recente versione beta di WhatsApp per iOS, ora possiamo farci un’idea di quella che potrebbe essere l’interfaccia di tale funzionalità.

Su WhatsApp in arrivo i sondaggi nei gruppi

Ecco come dovrebbe apparire un sondaggio all’interno di un gruppo:

Gli utenti che non hanno ancora votato un sondaggio hanno la possibilità di scegliere l’opzione per votare e, nel momento in cui si preme su “Vota”, l’opzione selezionata verrà condivisa con gli altri partecipanti del gruppo.

C’è da tenere presente che i sondaggi di gruppo, le loro opzioni e la risposta di ogni utente sono protetti da crittografia end-to-end e, pertanto, nessuno può vedere il contenuto del sondaggio, nemmeno il team di WhatsApp.

Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo sulla versione beta e quindi non è ancora possibile creare e condividere sondaggi e probabilmente il team di sviluppatori avrà bisogno ancora di un bel po’ di tempo prima di poterla mettere a disposizione di tutti gli utenti (e ciò vale sia per la versione iOS che per quella Android).

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per gli smartphone basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima le varie versioni dell’app di messaggistica istantanea via via rilasciate può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

