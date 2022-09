Le Google Pixel Buds Pro stanno seguendo un percorso simile a quello di altri dispositivi del colosso di Mountain View, con un progressivo miglioramento successivo al lancio portato avanti a livello software, in questo caso necessario per adeguare l’esperienza d’uso alla caratura del prodotto: l’ultima novità attiene alla gestione della funzione ANC dallo smartphone, mentre prossimamente sarà la volta del bilanciamento del volume tra le cuffie.

Pixel Buds Pro: come migliorano le cuffie top di Google

Nelle prime settimane di vita della Google Pixel Buds Pro vi avevamo già raccontato dei primi aggiornamenti firmware arrivati e della promessa di introdurre funzioni quali l’audio spaziale con tracciamento della testa e l’equalizzatore. Ebbene, adesso apprendiamo che quelle non saranno le uniche novità.

Allo stato attuale, gli utenti possono esercitare una pressione prolungata per muoversi tra le modalità dell’ANC (Active Noise Control) oppure ricorrere all’applicazione sullo smartphone ed è a questa seconda modalità che attiene il primo piccolo miglioramento pratico. Mentre fino a questo momento la riga dei tasti che permette di scegliere tra Noise Cancellation, Off e Transparency si trova nella pagina Sound delle impostazioni dell’app, negli ultimi giorni alcuni utenti hanno iniziato a notare il loro spostamento direttamente nella schermata principale dell’app (”Device details”), subito sotto alle azioni rapide per disconnettere e disaccoppiare le cuffie dallo smartphone.

In aggiunta a quanto detto, la gestione dell’ANC fa capolino anche nel pannello Suoni e vibrazione che compare quando si richiama lo slider del volume e si apre il menu overflow tramite il solito tasto a tre punti; i nuovi controlli sono posizionati al centro della schermata e facilmente raggiungibili.

La novità non è ancora molto diffusa, tuttavia le segnalazioni su Reddit hanno iniziato a moltiplicarsi e di seguito potete vedere un paio di screenshot. Non sono ancora chiare le modalità di distribuzione, visto che non sembra esserci un nuovo aggiornamento dell’app, nè l’ipotesi di un aggiornamento di Google Play Services sembra trovare conferme.

Poco sopra si diceva dell’audio spaziale e dell’equalizzatore che troveranno posto nel menu Sound dell’app delle Google Pixel Buds Pro, dove saranno affiancate dal nuovo bilanciamento del volume: l’opzione Volume balance è in arrivo e permetterà di modificare il bilanciamento del volume tra cuffia destra e sinistra o di passare all’audio mono (con impostazioni applicate su tutti i dispositivi).

Insomma, le Google Pixel Buds Pro si apprestano a fornire qualche buon motivo in più per giustificare il loro posizionamento.

