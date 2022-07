Google ha finalmente rilasciato le sue attesissime cuffie true wireless Pixel Buds Pro, tuttavia l’azienda ha rimosso alcune funzionalità chiave dall’app complementare Pixel Buds.

Importanti funzionalità come Bass Boost, Adaptive Sound e gli avvisi di attenzione sono state rimosse intenzionalmente da Google per le cuffie Pixel Buds Pro, ma il colosso di Mountain View ha in programma di aggiungere un equalizzatore entro la fine dell’anno.

Le cuffie Google Pixel Buds Pro potranno sfruttare un EQ a 5 bande

Google ha confermato a 9to5Google che un futuro aggiornamento di Pixel Buds Pro aggiungerà un “EQ completo a 5 bande” entro la fine dell’autunno per consentire agli utenti di sfruttare appieno il potenziale di queste nuove cuffie true wireless.

Da un lato la scelta di rimuovere Bass Boost e Adaptive Sound appare sensata poiché Google Pixel Buds Pro sono le prime cuffie della gamma a offrire una vera cancellazione attiva del rumore e grazie ai driver personalizzati da 11 mm la qualità del suono è già eccellente, tuttavia non è chiaro il motivo per cui Google dovrebbe includere una funzionalità chiave come l’EQ in un successivo aggiornamento del software.

Le soluzioni di ottimizzazione dell’equalizzazione di terze parti non sempre funzionano e sarebbe stato molto più sensato per Google rendere disponibile l’EQ ora, invece di rimuovere le funzionalità come già accaduto.

Più strana l’eliminazione degli avvisi acustici quando gli auricolari rilevavano suoni come un cane che abbaia, un bambino che piange o una sirena, tuttavia Google ha affermato che sta lavorando per migliorare ulteriormente l’esperienza per questa funzionalità.

L’azienda ha anche in programma di aggiungere il supporto per l’audio spaziale a Google Pixel Buds Pro in un futuro aggiornamento.

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth del mese, ecco i nostri consigli