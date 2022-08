A poche settimane dal debutto ufficiale sul mercato italiano, le Google Pixel Buds Pro stanno già ricevendo un supporto software in linea con la loro posizione di nuove cuffie di riferimento della casa californiana: dopo il primo aggiornamento immediatamente successivo al lancio, ne è già stato rilasciato un secondo, che porta il firmware delle Buds Pro alla versione 2.14.

Google Pixel Buds Pro: nuovo aggiornamento, nessuna novità

Queste prime settimane di vita lasciano presagire che il supporto software di cui le Google Pixel Buds Pro saranno destinatarie non sarà in alcun modo paragonabile a quello delle più economiche Google Pixel Buds A-Series (di cui trovate a questo link la nostra recensione), che avevano dovuto attendere per ben tre mesi prima di ricevere il loro primo aggiornamento software.

Questa volta, comunque, siamo di fronte ad un update di routine, che — a differenza del primo, introduttivo dell’atteso Volume EQ (equalizzatore del volume) — non si lascia dietro alcuna nuova funzione.

A scovarne la disponibilità sono stati i primi utenti che si sono presi la briga di aprire l’app delle Google Pixel Buds Pro, entrare nelle Preferenze e poi nella sezione delle impostazioni dedicata agli aggiornamenti firmware, ivi imbattendosi in un “Manual update available” dalla 120+release_2.12_signed alla 122+release_2.14_signed. Alle prime segnalazioni arrivate dagli Stati Uniti se ne sono presto unite altre dall’Europa centrale. A stretto giro di posta, il colosso di Mountain View ha confermato il roll out graduale della versione firmware 2.14, destinata a diffondersi nel corso della prossima settimana.

Dal post di annuncio di Google, comunque, si capisce come questo secondo per le Google Pixel Buds Pro sia semplicemente un aggiornamento correttivo, tant’è che si parla solo e soltanto di correzioni di bug generali e miglioramenti. Insomma, il tipico update destinato ad eliminare i piccoli difetti di gioventù di un prodotto da poco arrivato sul mercato.

Come aggiornare il firmware delle Google Pixel Buds Pro alla versione 2.14

Prima di entrare nel merito della procedura di aggiornamento, è importante ribadire che nel momento in cui si accoppiano le Google Pixel Buds Pro ad uno smartphone, sono attivi per impostazione predefinita gli aggiornamenti automatici, grazie ai quali gli aggiornamenti eventualmente disponibili vengono scaricati e automaticamente trasferiti alle cuffie grazie alla companion app, senza che l’utente debba fare alcunché manualmente.

In ogni caso, ci sono alcune informazioni importanti che tutti gli utenti dovrebbero conoscere:

L’aggiornamento viene installato la prima volta che gli auricolari vengono riposti nella custodia

L’operazione di aggiornamento richiede circa 10 minuti

La custodia e le cuffie devono avere una carica residua sufficiente per il completamento dell’aggiornamento, altrimenti vanno collegate al caricabatterie

Se le cuffie vengono rimosse dalla custodia durante la procedura di aggiornamento, questo verrà interrotto, salvo poi riprendere in automatico quando gli auricolari verranno nuovamente riposti.

Ciò detto, per essere certi che l’installazione del nuovo aggiornamento sia stata portata a termine correttamente, è sufficiente recarsi in Impostazioni > Altre impostazioni > Aggiornamento firmware: se non viene visualizzato alcun aggiornamento disponibile, vuol dire che l’installazione è andata a buon fine.

Google Pixel Buds Pro: recap

Non conoscete le Google Pixel Buds Pro? Ecco un riassunto della scheda tecnica e a seguire il link all’acquisto e la nostra recensione dedicata:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

Peso cuffia: 6,2 grammi

Dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

Peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Sensoristica della custodia di ricarica: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C.

Acquista Google Pixel Buds Pro a 219 euro su Amazon.it

Leggi anche: Recensione Google Pixel Buds Pro