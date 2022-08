Le nuove cuffie TWS di Google, le Pixel Buds Pro, sono disponibili anche nel nostro Paese dal 21 luglio e ora ricevono il loro primo aggiornamento.

Era già circolata la notizia dell’intenzione di Big G di introdurre, con un futuro aggiornamento, un equalizzatore per le proprie cuffie, ed è proprio ciò che accade con l’aggiornamento in fase di rilascio.

Google aggiorna il firmware delle Pixel Buds Pro alla versione 2.12

Tramite un post sul suo blog di supporto, l’azienda ha annunciato l’inizio della fase di rilascio dell’aggiornamento (versione 2.12) per tutti i possessori di Pixel Buds; l’update include l’introduzione del Volume EQ (equalizzatore del volume) e alcuni miglioramenti generali.

Come aggiornare Google Pixel Buds Pro

È bene sottolineare che per impostazione predefinita, quando si accoppiano le Pixel Buds Pro con uno smartphone, sono già abilitati gli aggiornamenti automatici; questo significa che quando è disponibile un aggiornamento, questo verrà automaticamente trasferito alle cuffie grazie all’applicazione Pixel Buds presente sul telefono.

Tuttavia è bene tenere in considerazione alcuni punti:

L’aggiornamento viene installato la prima volta che gli auricolari vengono riposti nella custodia

L’operazione di aggiornamento richiede circa 10 minuti

La custodia e le cuffie devono avere una carica residua sufficiente per il completamento dell’aggiornamento, altrimenti vanno collegate al caricabatterie

Se le cuffie vengono rimosse dalla custodia durante la procedura di aggiornamento, questo verrà interrotto, salvo poi riprendere in automatico quando gli auricolari verranno nuovamente riposti

Per avere conferma della corretta installazione basta recarsi in Impostazioni -> Altre impostazioni -> Aggiornamento firmware, se non viene visualizzato un aggiornamento disponibile, vuol dire che l’installazione è andata a buon fine.

Qualora non siate ancora possessori delle nuove cuffie di Big G, ma siate comunque interessati all’acquisto, vi basta cliccare sul link sottostante.

Acquista Google Pixel Buds Pro su Amazon al prezzo di 219 euro

Potrebbe interessarti anche: Google avrebbe valutato una variante trasparente delle Pixel Buds Pro