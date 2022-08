PosteMobile lancia la nuova offerta tariffaria Super Power 40 che include minuti illimitati, SMS illimitati e 40 Giga di traffico internet su rete mobile al prezzo di 4,99 euro al mese.

Super Power 40 è attivabile direttamente online o tramite ricontatto telefonico a partire da oggi e fino al 4 settembre 2022, salvo eventuali proroghe o cambiamenti.

PosteMobile lancia la nuova offerta tariffaria Super Power 40

Super Power 40 include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 Giga di traffico internet mobile.

Il costo dell’offerta è di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo e prevede un costo di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM con spedizione gratuita e una prima ricarica del credito pari a 10 euro.

Il traffico voce incluso con questa offerta PosteMobile non presenta scatto alla risposta e prevede una tariffazione al secondo, mentre il traffico dati viene tariffato al KB e può essere utilizzato tramite APN wap.postemobile.it.

Come per altre offerte telefoniche di PosteMobile, in generale il traffico incluso è rappresentato dai cosiddetti credit, ciascuno equivalente a 1 SMS, 1 minuto di traffico voce e 1MB di navigazione. Dal momento che i minuti e gli SMS sono illimitati, verranno erosi esclusivamente i 40.960 credit dedicati al traffico internet.

Al superamento dei Giga inclusi nell’offerta mensile la navigazione internet si blocca in automatico, tuttavia è possibile continuare a navigare attivando l’opzione Giga Extra che offre 1 Giga di traffico dati al costo di 1,99 euro.

Con l’occasione ricordiamo che PosteMobile, operatore virtuale Full MVNO di PostePay, permette di navigare su rete Vodafone in 2G, 4G e 4G+ con una velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Per tutte le informazioni del caso è possibile consultare la relativa pagina sul sito di PosteMobile.

