Senza fare rumore, Samsung Galaxy M13 diventa ufficiale. A circa 24 ore dalla diffusione delle immagini “ufficiali” dello smartphone, Samsung ha pubblicato sul proprio sito dettagli e immagini dello smartphone.

Il nuovo Galaxy M13 è uno smartphone Android di fascia bassa, privo della connettività 5G ma dotato di un ampio display Infinity-V da 6,6 pollici, che arriva con a bordo una versione alleggerita della One UI 4.1, interfaccia personalizzata del produttore sudcoreano basata su Android 12.

Samsung Galaxy M13 è ufficiale

Il Samsung Galaxy M13 è la nuova arma del produttore sudcoreano per la fascia bassa, uno smartphone che raccoglie l’eredità del Galaxy M12 dello scorso anno (qui la nostra recensione) rispetto al quale mantiene la maggior parte delle specifiche tecniche, a cominciare dal SoC, l’Exynos 850, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile).

Rispetto al predecessore, invece, perde una delle quattro fotocamere posteriori (la macro), mentre il sensore principale diventa da 50 megapixel, lo stesso sensore presente sul Galaxy M23 ma anche sul cugino Galaxy A13, smartphone dal quale, in generale, non si discosta molto. Esteticamente, invece, Galaxy M13 conferma quanto trapelato nella giornata di ieri: lo smartphone riprende il design del fratello maggiore Samsung Galaxy M23.

Il display è un PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+, contornato da cornici piuttosto generose, specie nella zona del mento, caratterizzato dal design Infinity-V di Samsung che lo dota di un piccolo notch a goccia in cui è ospitata la fotocamera anteriore, a fuoco fisso, da 8 megapixel.

Lo smartphone non supporta le reti 5G ma offre comunque un discreto (e abbastanza completo) comparto connettività; la batteria, invece, è da 5000 mAh (Samsung non ha condiviso informazioni circa la velocità di ricarica).

Samsung Galaxy M13 arriva con a bordo la One UI Core 4.1 basata su Android 12, una versione alleggerita dell’interfaccia personalizzata del produttore sudcoreano, scelta di proposito per non gravare sulle performance dei propri smartphone meno prestazionali.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm , 192 g

x x , Display: Infinity-V PLS LCD da 6,6” con risoluzione FHD+

da con risoluzione SoC: Exynos 850 (8 nm, octa-core @ 2 GHz) con GPU Mali-G52

(8 nm, octa-core @ 2 GHz) con GPU Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 64 o 128 GB (espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB)

o (espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB) Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con AF Sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

Fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.2)

(f/2.2) Reti mobili: 4G /3G/2G

/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 802.11 ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0 , GPS , NFC , USB Type-C

(2,4 e 5 GHz), , , , Lettore impronte digitali: laterale (tasto accensione/spegnimento)

(tasto accensione/spegnimento) Batteria: 5000 mAh

Sistema operativo: One UI 4.1 Core basata su Android 12

Immagini dello smartphone

Prezzi e disponibilità di Samsung Galaxy M13

Il nuovo Samsung Galaxy M13 arriva nelle tre colorazioni Deep Green, Orange Copper e Light Blue. Il produttore sudcoreano non ha attualmente fornito dettagli sul prezzo o sulla data effettiva in cui lo smartphone diventerà disponibile: aggiorneremo l’articolo una volta che entreremo in possesso di queste informazioni.

In ogni caso, vista la scheda tecnica, ci aspettiamo che Samsung Galaxy M13 possa avere un prezzo leggermente più basso (ma comunque molto simile) rispetto a quello del cugino Galaxy A13, con il quale, come detto, condivide molte delle specifiche tecniche. Potrebbe dunque accendersi la sfida interna per la conquista della fascia bassa.

