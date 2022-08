La raccolta odierna di aggiornamenti software per dispositivi Android potrebbe essere riassunta in breve come segue: quattro smartphone, tutti a marchio OnePlus, lo stesso major update per tutti, ma in tutti i casi ancora in versione beta.

OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro: le novità degli aggiornamenti

I protagonisti di questi aggiornamenti sono, dunque, quattro smartphone di due serie, tutti non esattamente di primo pelo: OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Per tutti i modelli è in distribuzione la OxygenOS 12 Open Beta 2 con base Android 12, che si pone sulla scia del primo assaggio di Android 12 con la OB 1 del mese scorso.

Gli annunci, al pari delle prime segnalazioni da parte degli utenti — si vedano gli screenshot seguenti —, sono arrivati come di consueto a mezzo del forum ufficiale della casa cinese e, dal momento che si tratta di una seconda versione beta, la lista dei cambiamenti è naturalmente meno corposa rispetto alla volta precedente e più orientata alle ottimizzazioni e ai fix di bug contenuti nella prima. Ecco il changelog con la lista delle novità più significative della OxygenOS 12 Open Beta 2 per le serie OnePlus 7 (H.26) e 7T (F.15):

【System】

[Improved] system stability in some scenarios

[Optimized] the charging speed in some scenarios

[Optimized] the experience of fingerprint unlocking

[Fixed] the issue when double tap to wake or turn off screen worked abnormally

[Fixed] the issue when adjusting vibration intensity worked abnormally

【Camera】

[Fixed] the issue that the camera crashed after turning on Ultra Steady

【Application】

[Fixed] the issue that My Files crashed in certain scenarios

La lista dei problemi noti — che, essendo una build beta, sono comunque da mettere in preventivo — comprende soltanto uno strano malfunzionamento del comparto fotografico, con il flash LED che risulta del tutto inservibile ove si utilizzi la fotocamera in ambienti con temperature elevate: visto che siamo nella stagione estiva, i possessori di questi modelli potrebbero ritrovarsi praticamente sprovvisti di flash con la OxygenOS 12 Open Beta 2.

Nel registro delle modifiche non si fa menzione alcuna di eventuali nuove patch di sicurezza mensili, questo vuol dire che tutti e quattro i modelli sono rimasti fermi a quelle di luglio 2022.

Come aggiornare OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro

Visto che siamo in presenza di build beta, il solito percorso per verificare la disponibilità di un nuovo aggiornamento su dispositivi OnePlus non è sufficiente; per fortuna la guida dettagliata è presente direttamente sul forum, dove il produttore fornisce agli utenti interessati tutte le istruzioni del caso.

Prima di tutto, occorre operare una distinzione tra gli utenti già aventi la Open Beta 1, i quali dovranno attendere un comune aggiornamento OTA, e gli utenti fermi alla OxygenOS 11, che dovranno attuare qualche passaggio in più.

Innanzitutto, ai fini dell’installazione è necessario che sul dispositivo sia presente la versione 11.0.9.1 della OxygenOS; secondariamente, prima di procedere occorre assicurarsi di avere almeno il 30% di batteria residua e non meno di 4 GB di memoria interna libera. A questo punto, i passaggi da eseguire sono i seguenti:

Scaricare l’ultima versione della ROM disponibile (sul forum, sono presenti al momento solo i pacchetti della ROM indiana: 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro). Copiare il pacchetto nella memoria interna dello smartphone. Entrare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, toccare l’icona in alto a destra, selezionare “Aggiornamento locale”, individuare il file corretto e attendere il completamento dell’installazione.

Gli utenti insoddisfatti dell’aggiornamento — magari per via di qualche bug fastidioso come quello riportato sopra — possono eseguire la procedura di rollback per tornare ad Android 11 e OnePlus fornisce anche i pacchetti da utilizzare per recuperare le app eventualmente perse durante l’operazione di downgrade (qui e qui).

