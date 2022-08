Nel pieno rispetto delle previsioni della vigilia, il produttore cinese OPPO ha presentato ufficialmente, quest’oggi in Cina, i nuovi smartwatch OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro.

Questa nuova serie di smartwatch, che al proprio interno esegue Wear OS personalizzato dalla ColorOS Watch del produttore cinese, è composta da due modelli, la variante “base” e la variante Pro, condividono il cuore pulsante e a colpo d’occhio differiscono dal punto di vista dimensionale e dalla dotazione di pulsanti.

OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro sono ufficiali con Wear OS e lo Snapdragon W5

OPPO ha ufficialmente presentato due nuovi smartwatch che vanno a comporre la gamma 2022 degli orologi intelligenti del produttore e rispondono entrambi all’appellativo OPPO Watch 3, anche se il modello di punta si fregia dell’appellativo Pro: questi dispositivi andranno a sfidare i nuovissimi Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro per ritagliarsi uno spazio all’interno della nostra classifica dei migliori smartwatch disponibili sul mercato.

È la prima volta che il produttore cinese, seguendo la moda sempre più in voga tra i vari produttori di dispositivi, suddivide la propria gamma in due, proponendo due prodotti con una base comune ma al contempo profondamente diversi tra loro.

Partendo dalla base comune, OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro sono spinti dalla recente piattaforma per dispositivi indossabili Snapdragon Wear W5 di Qualcomm, affiancata da 1 GB di memoria RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione, coadiuvata dal chip Apollo 4 Plus proprietario di OPPO. Altro punto in comune tra i due smartwatch risiede nel software: entrambi eseguono, in dual boot, la ColorOS Watch basata su Wear OS e RTOS, un software leggero che serve per aumentare considerevolmente l’autonomia degli orologi.

A proposito di autonomia, OPPO Watch 3 può contare su una batteria da 400 mAh che garantisce fino a 4 giorni di autonomia se utilizzata in modalità mista tra Wear OS e RTOS (si arriva a 14 giorni con il solo RTOS); la variante Pro, invece, gode di una batteria più capiente, da ben 550 mAh, che garantisce fino a 5 giorni di autonomia in modalità mista (che crescono a 15 giorni con il solo RTOS). Sfruttando la connettività LTE, tuttavia, l’autonomia degli smartwatch cala di un giorno e mezzo.

Basandoci su queste informazioni, dichiarate dalla casa, i nuovi OPPO Watch 3 e Watch 3 Pro sono tra gli smartwatch con Wear OS che offrono la migliore autonomia: oltre agli accorgimenti software e alla capacità delle batterie, sembra metterci lo zampino proprio la piattaforma Snapdragon Wear W5, vero passo in avanti rispetto ai chipset destinati ai dispositivi delle generazioni precedenti.

Design, display e altre specifiche tecniche

Facendo un passo indietro, parliamo del design di questi nuovi smartwatch targati OPPO: i Watch 3 riprendono il design proposto dai suoi predecessori OPPO Watch e OPPO Watch 2, arrivando con un quadrante quadrato, con un telaio realizzato in lega di alluminio e un involucro realizzato in fibra di vetro, accoppiati a dei cinturini in gomma o in pelle.

Le differenze tra i due modelli, al netto della capacità delle batterie, diventano più chiare parlando di display e di dotazione dal punto di vista dei pulsanti. OPPO Watch 3 può contare su un display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione di 430 x 372 pixel da 326 pixel per pollice, mentre il modello Pro propone un display OLED curvo di tipo LTPO più grande, da 1,91 pollici, che mantiene la stessa densità di pixel per pollice (326 ppi) grazie alla risoluzione di 496 x 378 pixel.

Per quanto concerne la dotazione di pulsanti, il modello base offre un solo pulsante come i modelli precedenti, mentre il modello Pro, oltre al pulsante, accoglie una ghiera rotante che trasmette un aspetto più premium, riprendendo in parte quanto proposto da Apple sui suoi Apple Watch.

Dal punto di vista della connettività, i due smartwatch offrono connettività LTE, Bluetooth 5.0, servizi per la geolocalizzazione, NFC (per pagamenti, abbonamenti e chiavi dell’auto). Per quanto concerne le specifiche relative ai sensori e al monitoraggio di attività fisica e salute, invece, entrambi i modelli offrono una resistenza alle immersioni (fino a 5 ATM) e dispongono dei principali sensori come accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro e luminosità ambientale, ma ospitano anche un sensore ottico per la frequenza cardiaca, un sensore per il rilevamento della SpO2. OPPO Watch 3 Pro, inoltre, offre un sensore per gli ECG. In conclusione, gli smartwatch della serie OPPO Watch 3 possono essere accoppiati sia a terminali Android che a terminali iOS.

Prezzi e disponibilità degli OPPO Watch 3

Gli OPPO Watch 3 arrivano ufficialmente in Cina e sono in preordine fino alle ore 12:00 del prossimo 19 agosto 2022, momento in cui inizieranno ufficialmente le vendite.

Il modello base arriva nelle colorazioni dorato e nero, mentre il modello Pro arriva nelle colorazioni nero e silver. Per entrambe le versioni, OPPO propone un cinturino in pelle marrone o un cinturino in silicone di colore nero. Di seguito, riportiamo i prezzi per il mercato cinese:

OPPO Watch 3 Cinturino in silicone nero – 1599 yuan (circa 230 euro al cambio attuale, tasse escluse) Cinturino in pelle marrone – 1699 yuan (circa 245 euro)

OPPO Watch 3 Pro Cinturino in silicone nero – 1999 yuan (circa 288 euro) Cinturino in pelle marrone – 2099 yuan (circa 302 euro)



Ci aspettiamo che OPPO riveli presto l’eventuale disponibilità internazionale dei nuovi dispositivi indossabili, dal momento che le generazioni precedenti sono commercializzate anche in Europa.

