Nella giornata di ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo OnePlus 10T 5G e molti tra appassionati e addetti ai lavori hanno storto il naso per una mancanza dello smartphone che comunque era già nota da giorni: il dispositivo non può contare sul comodissimo Alert Slider.

Potrà sembrare una banalità, ma si tratta da anni di una caratteristica esclusiva nel mondo Android — nessun altro OEM offre qualcosa di simile — di grande utilità, superiore persino allo switch fisico presente sugli iPhone: mentre quello di Apple permette solo di passare dalla suoneria alla modalità silenziosa, l’Alert Slider di OnePlus presenta tre modalità: silenzioso, vibrazione, suoneria. Il tutto gestibile tramite un comodo slider fisico e senza dover neppure accendere lo schermo dello smartphone.

Ebbene, per anni il produttore cinese ha implementato questa funzionalità su tutti i propri modelli di fascia alta, ma la storia è cambiata proprio ieri, con OnePlus 10T 5G. Viste le reazioni negative che tale scelta ha generato, OnePlus ha pensato bene di fornire una spiegazione ufficiale e di fare una promessa per il futuro.

Nelle settimane precedenti il lancio di OnePlus 10T 5G, quando l’indiscrezione sulla mancanza dell’Alert Slider erano già emerse, erano state avanzate delle possibili spiegazioni e la più plausibile sembrava legata alla volontà di rendere la funzionalità esclusiva dei soli top di gamma del brand. D’altra parte, OnePlus 10T 5G si posiziona leggermente più in basso rispetto all’attuale flagship OnePlus 10 Pro (di cui trovate a questo link la nostra recensione); inoltre, l’Alert Slider è ben visibile nei brevetti di quello che viene identificato come OnePlus 10 Ultra, che potrebbe diventare il nuovo modello di riferimento del brand.

Tuttavia, poco dopo la presentazione del nuovo aspirante best-buy, OnePlus ha voluto fornire la propria versione dei fatti, che è totalmente diversa da quanto ipotizzato. La spiegazione ufficiale è che OnePlus 10T 5G non dispone dell’Alert Slider per semplici ragioni di mancanza dello spazio necessario.

A detta del produttore, infatti, questo sacrificio sarebbe stato inevitabile per fare posto alle nuove tecnologie presenti sul dispositivo. Il riferimento, in particolare, è al nuovo array di antenne — un totale di 15 antenne formano il cosiddetto 360° antenna system — e al sistema di ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W, in grado di ultimare una ricarica completa in appena 19 minuti. Il tutto unito al fatto che la rimozione dell’Alert Slider ha consentito a OnePlus di dotare 10T 5G di una batteria leggermente più grande: nel caso in cui lo slider fosse rimasto al proprio posto, il produttore avrebbe dovuto scegliere tra un piccolo aumento dello spessore del dispositivo e l’utilizzo di una batteria più piccola, più precisamente da 4.500 mAh contro quella da 4.800 mAh effettivamente implementata.

Insomma, tre vantaggi a fronte di un solo compromesso e ora starà agli utenti giudicare se ne sia valsa la pena oppure no. Per amore di verità, va detto che le prime prove sul campo sembrano legittimare la spiegazione e la scelta di OnePlus: il nuovo smartphone offre una ricezione decisamente superiore alla media e una ricarica così rapida cambia radicalmente le abitudini di utilizzo del dispositivo.

Messa da parte questa spiegazione tecnica, OnePlus ha comunque riferito di voler superare queste sfide tecniche e di continuare a proporre l’Alert Slider sui propri futuri modelli. Tuttavia, le buone intenzioni non rappresentano una garanzia in tal senso:

Our product team plans to overcome this technical and design challenge in future devices

so we can deliver improved technologies while retaining our signature alert slider. While

the OnePlus 10T does not have the alert slider, this does not mean it will be removed from

all future OnePlus devices.