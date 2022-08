OnePlus 10T 5G è finalmente ufficiale: come previsto, il nuovo smartphone Android è stato presentato quest’oggi durante un evento speciale alla Gotham Hall di New York, nel primo evento live del produttore da ormai oltre due anni. Insieme a lui è stata svelata la OxygenOS 13, l’ultima versione del sistema operativo della casa cinese che offre un’esperienza “fast and smooth”, un design grafico di qualità e funzioni di sicurezza migliorate.

Tante carne al fuoco dunque: procediamo con calma e andiamo a scoprire tutto su OnePlus 10T 5G.

OnePlus 10T 5G è ufficiale con una super ricarica rapida: ecco specifiche e funzionalità

Il pezzo forte della giornata è OnePlus 10T 5G, uno smartphone che combina un chipset potente, un migliorato sistema di raffreddamento (il migliore mai visto in un prodotto della casa), una ricarica estremamente rapida e non solo.

“Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York“, ha dichiarato Pete Lau, fondatore di OnePlus. “OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on“.

Le prestazioni “fast and smooth” promesse da OnePlus sono garantite grazie al chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che costituisce il meglio della casa californiana al momento attuale. Le velocità di CPU e GPU elevate, la RAM LPDDR5 fino a 16 GB e il sistema di raffreddamento più grande, avanzato e potente mai visto su un dispositivo del marchio rendono l’uso quotidiano (anche quello intenso) più veloce e duraturo: secondo quanto riferito possono essere tenute in background più di 35 applicazioni contemporaneamente, e passare dall’una all’altra è semplice e immediato.

Lo schermo è un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, che aiuta a preservare la batteria offrendo la frequenza di aggiornamento più adatta in base alla situazione. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5, offre la certificazione HDR10+ e supporta colori a 10 bit per un’esperienza visiva più ricca e realistica. La connettività è stata migliorata grazie a un totale di 15 antenne che formano il 360° antenna system, garantendo segnali Wi-Fi e cellulari più forti, indipendentemente dalla presa e dall’orientamento. La funzione Smart Link contribuisce a migliorare i segnali e la velocità di upload, soprattutto in quelle zone con alta congestione della rete.

OnePlus 10T 5G mette a disposizione una tripla fotocamera posteriore e una singola fotocamera anteriore da 16 MP integrata attraverso un piccolo foro centrale: sul retro abbiamo un sensore Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), Nightscape 2.0 e prestazioni HDR migliorate (HDR 5.0), che permettono di scattare immagini di qualità in tutte le condizioni di luce. Ad accompagnarlo una fotocamera ultra-grandangolare (con FoV di 119°) per gli scatti più ampi e una macro per le fotografie con soggetti ravvicinati (2-4 cm).

Il sensore principale può catturare un numero di colori 64 volte superiore rispetto ai sensori con supporto a 8 bit e quindi restituire scatti più piacevoli dal punto di vista cromatico. A bordo è presente il nuovo Image Clarity Engine (ICE) con supporto a un rinnovato algoritmo per la cattura rapida di più fotografie con maggiori livelli di dettaglio: allo scatto, il sistema cattura decine di immagini, scegliendo la migliore come risultato finale.

Uno dei punti di forza del nuovo smartphone è sicuramente la batteria da 4800 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W. Quest’ultima è in grado di offrire fino a un giorno di energia in soli 10 minuti, mentre per una ricarica completa fino al 100% bastano 19 minuti attaccati al cavo. Il procedimento di ricarica è reso sicuro ed efficiente da 13 sensori e da una serie di tecnologie, tra le quali la Battery Health Engine, capace di estendere la durata e preservare la capacità. Il sistema è dotato di due pompe di ricarica per garantire al contempo maggiore velocità di ricarica, maggiore sicurezza, maggiore efficienza e una riduzione del calore.

Per la ricarica può essere utilizzato anche il nuovo caricabatterie per auto OnePlus SUPERVOOC 80W, che combina la tecnologia di ricarica rapida a una maggiore portabilità perfetta per i viaggi. Quest’ultimo può caricare il nuovo smartphone fino al 50% in 11 minuti e fino al 100% in 29 minuti ed è dotato di un sistema di disattivazione che ne garantisce il funzionamento solo con temperature non superiori ai 40°. Supporta la ricarica PD e risulta compatibile con tutti i dispositivi della casa cinese, ma anche con altri smartphone Android/iOS e con notebook, tablet, console di gioco portatili e non solo. Sarà disponibile al prezzo consigliato di 59,99 euro.

Ecco la scheda tecnica completa di OnePlus 10T 5G:

display Fluid AMOLED 20,1:9 da 6,7 pollici Full-HD+ (2412 x 1080 pixel) con HDR10+, refresh rate adattivo (60/90/120 Hz), colori a 10 bit, vetro Gorilla Glass 5

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem Snapdragon X65 5G

8, 12 o 16 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS e PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP (FoV 119,9°, f/2.2) e sensore macro da 2 MP

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4) con EIS

connettività 5G dual SIM (nano), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/GLONASS/Galileo/Beidou, A-GPS, USB Type-C 2.0

dual speaker stereo con Dolby Atmos

sensore d’impronte digitali integrato nello schermo, Face Unlock

batteria da 4800 a doppia cella con ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150 W

Android 12 con OxygenOS 12.1

dimensioni: 163 x 75,37 x 8,75 mm, peso di 203,5 g

OnePlus 10T 5G dispone di una struttura unibody con due colorazioni: la più classica Moonstone Black, nera e con texture ispirata al basalto, viene affiancata dalla più chiara Jade Green, con una finitura in stile ceramica. Entrambe offrono un ampio modulo fotografico di colore nero che parte dal frame laterale e integra i tre obiettivi e il flash LED.

Lo smartphone arriva sul mercato con la OxygenOS 12.1 basata su Android 12 e riceverà quattro anni di aggiornamenti di sicurezza e tre importanti aggiornamenti Android. Uno di questi sarà costituito dalla OxygenOS 13, che sarà rilasciata prima su OnePlus 10 Pro (la Open Beta sarà presto disponibile) per poi essere introdotta successivamente nel corso dell’anno su 10T 5G. Per i giochi è disponibile l’HyperBoost Gaming Engine, capace di adattare le performance, stabilizzare il frame rate e ottimizzare i tempi di risposta del pannello.

Prezzi, preordini e uscita di OnePlus 10T 5G

OnePlus 10T 5G sarà in vendita dal 25 agosto 2022, ma sarà disponibile in preordine tra pochi giorni, l’11 agosto 2022, sul sito ufficiale e su Amazon. Lo smartphone potrà essere acquistato in entrambe le varianti colore nelle versioni 8-128 GB e 16-256 GB al prezzo di rispettivamente 719 e 819 euro.

Chi effettuerà il preordine sul sito oneplus.com avrà la possibilità di aggiudicarsi un OnePlus 10T in omaggio nella versione 8-128 GB o di vincere una serie di altri regali come le OnePlus Buds Pro, le OnePlus Buds Z2, la custodia Sandstone Bumper e la protezione in vetro temperato per il nuovo smartphone. Potrà inoltre usufruire di uno sconto del 40% su OnePlus Buds Pro e del 60% su OnePlus Buds Z2. Saranno inoltre disponibili uno sconto di 50 euro per la sostituzione dei prodotti OnePlus con OnePlus 10T e uno sconto speciale del 5% per tutti gli studenti. I membri del Red Cable Club riceveranno il triplo di Red Coins attraverso il preordine.

Ecco i link per procedere al preordine su Amazon, che saranno attivi nei prossimi giorni:

