Un nuovo brevetto di OnePlus raffigura uno smartphone inedito dall’aria premium che — tra un alert slider e una fotocamera con zoom a periscopio — potrebbe corrispondere proprio al tanto chiacchierato OnePlus 10 Ultra.

Negli ultimi tempi, OnePlus è stata tanto convincente nel proporre ottimi smartphone di fascia media della serie Nord quanto deludente all’alzarsi della posta in palio, con un OnePlus 10 Pro che non ha esattamente strappato applausi. Ecco che, allora, nel prossimo futuro del produttore cinese potrebbe esserci un cambio di strategia in una duplice direzione: da una parte la creazione di Nord by OnePlus come brand spin-off, dall’altra la produzione di un modello premium senza compromessi per provare a giocare ad armi pari coi big del settore.

OnePlus 10 Ultra si mostra in un nuovo brevetto

Questo modello premium potrebbe coincidere con quel OnePlus 10 Ultra di cui si vocifera ormai da mesi. Le prime indiscrezioni su questo presunto flagship risalgono addirittura ai mesi di gennaio e febbraio con la comparsa in rete dei primi brevetti e ci hanno fatto compagnia praticamente per tutto l’anno, mese dopo mese: più di recente abbiamo appreso dettagli sulla possibile dotazione tecnica, ma anche la cattiva notizia del probabile lancio posticipato.

Adesso si torna a parlare di documentazione: il produttore ha presentato una richiesta di brevetto all’autorità cinese CNIPA (China National Intellectual Property Administration) e il brevetto è stato avvistato dalla fonte con tanto di una ricca galleria di illustrazioni del dispositivo.

Le immagini visibili di seguito mostrano uno smartphone dal design chiaramente simile a quello di OnePlus 10 Pro, soprattutto per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore. Inoltre, a uno sguardo più attento non sono sicuramente sfuggiti due dettagli potenzialmente indicativi della natura premium dello smartphone: dal ritaglio rettangolare nel modulo fotografico posteriore si evince l’integrazione di uno zoom a periscopio; sul lato destro del device si nota un alert slider, elemento che ormai OnePlus ha rimosso dagli smartphone di fascia più bassa.

Insomma, sebbene gli elementi a disposizione siano ancora pochi e appurato che l’esistenza di un brevetto non garantisce l’arrivo dello smartphone sul mercato, quello raffigurato potrebbe essere proprio OnePlus 10 Ultra.

