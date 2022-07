La settimana prossima OnePlus presenterà ufficialmente il suo nuovo smartphone di punta, device al centro di diverse indiscrezioni nell’ultimo mese: stiamo ovviamente parlando di OnePlus 10T.

A quanto pare, con questo modello il produttore cinese rinuncerà a una delle caratteristiche che fino a questo momento hanno contraddistinto i suoi device di fascia alta.

Nuove anticipazioni su OnePlus 10T

OnePlus 10T, infatti, sarà il primo modello top di gamma dell’azienda che non potrà contare su “Alert Slider”, ossia il tastino a scorrimento posizionato sulla parte laterale della scocca e dedicato alla gestione dei profili audio (per passare tra le varie modalità).

Stando a quanto viene riportato da The Verge, il capo designer di OnePlus, Hope Liu, ha spiegato che la decisione di rinunciare a tale caratteristica è stata presa per trovare lo spazio necessario ad altre componenti ritenute fondamentali dall’azienda, come quelle per garantire un sistema di ricarica ad alta potenza, una batteria di grande capacità e un migliore segnale dell’antenna.

Per esempio, per consentire a OnePlus 10T di vantare il sistema di ricarica rapida scelto dall’azienda (dovrebbe essere a 150 W), è stato necessario includere due circuiti ricarica (su OnePlus 10 Pro ve n’è soltanto uno) mentre per la gestione del segnale OnePlus ha scelto di puntare su una soluzione basata sull’utilizzo di 15 antenne separate.

Hope Liu ha anche precisato che lo slider per la gestione dei profili audio, sebbene possa sembrare una componente piuttosto piccola, in realtà ha un impatto relativamente grande sulla scheda madre del dispositivo e per mantenere tale componente il produttore avrebbe dovuto rendere OnePlus 10T più spesso.

Rispetto a OnePlus 10 Pro il nuovo smartphone del produttore cinese ha anche un’altra importante differenza: il suo comparto fotografico non è stato realizzato in collaborazione con il celebre brand Hasselblad.

Secondo Liu questa soluzione rappresenta quella ideale per proporre OnePlus 10T a un prezzo concorrenziale, mantenendo comunque un comparto fotografico importante, con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, il supporto alle immagini con colori a 10 bit, miglioramenti per il supporto HDR e la modalità notturna di OnePlus.

Appuntamento al 3 agosto per la presentazione ufficiale.