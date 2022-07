Il prossimo mese di agosto sarà ricco di novità in casa Samsung che prepara il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro. I nuovi smartphone debutteranno in occasione dell’evento Unpacked già annunciato ufficialmente per il prossimo 10 agosto. Nel corso dello stesso evento è previsto anche il debutto dei nuovi Samsung Galaxy Flip4 e Fold4.

A distanza di un paio di settimane dalla presentazione ufficiale, i futuri Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro sono protagonisti di nuove indiscrezioni. L’argomento al centro del leak di oggi è di sicuro interesse. Una fonte vicina ad un rivenditore europeo, infatti, ha anticipato i prezzi di vendita in Europa dei nuovi smartwatch di casa Samsung. Ecco i dettagli:

Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro: svelati i prezzi in Europa

I nuovi smartwatch di Samsung si preparano al debutto e potranno contare, secondo quanto rivela Dealntech, su di un prezzo in linea con quello che caratterizzava, al lancio, la gamma Galaxy Watch4, al netto di piccole modifiche. Stando al leak di oggi, infatti, il Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm con connettività Bluetooth arriverà sul mercato ad un prezzo di 259,98 euro. Per la versione da 44 mm, sempre solo Bluetooth, il prezzo richiesto sarà di 286,90 euro.

A completare le informazioni apparse online oggi c’è il possibile prezzo del nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro che, nella versione da 45 mm con connettività Bluetooth, sarà in vendita ad un prezzo di 430,90 euro. I prezzi di listino ufficiali degli smartwatch di Samsung potrebbero essere leggermente diversi da quelli indicati dalla fonte con possibili (minimi) ritocchi verso l’alto.

Il leak, in ogni caso, ci indica chiaramente la fascia di prezzo che i nuovi smartwatch di Samsung occuperanno. Lo scorso anno, il Galaxy Watch 4 da 40 mm partiva da 269 euro mentre la variante da 44 mm partiva da 299 euro. Il Watch 4 Classic, invece, debuttò sul mercato con un prezzo di listino di 369 euro, per la versione da 42 mm, e di 399 euro, per quella da 46 mm.

Da notare che i prezzi rivelati oggi da Dealntech sono leggermente differenti da quelli rivelati dall’insider Roland Quandt lo scorso giugno. Il mese scorso, infatti, il noto leaker aveva anticipato un prezzo di partenza di circa 300 euro per il Samsung Galaxy Watch5 da 40 mm con connettività Bluetooth ed un costo extra di circa 50 euro per la versione con connettività LTE. La versione da 44 mm era stata posizionata dal leaker tra i 350 ed i 400 euro mentre il Watch5 Pro dovrebbe partire da circa 500 euro.

Per un quadro più preciso in merito ai prezzi dei nuovi Samsung Galaxy Watch5 sarà necessario attendere la presentazione ufficiale. La nuova gamma di smartwatch di casa Samsung sarà particolarmente articolata e ricca di varianti. Per gli utenti, quindi, non sarà difficile individuare il modello giusto, per rapporto qualità/prezzo, su cui puntare. L’appuntamento con il debutto ufficiale dei nuovi Watch5 è fissato per il prossimo 10 agosto. Le vendite dovrebbero partire nelle settimane successive, probabilmente entro la fine del mese. Ne sapremo di più a breve.

