La serie OPPO Reno8 si appresta a sbarcare anche in Europa, a circa tre mesi di distanza dall’arrivo sul mercato cinese e a poche settimane di distanza dalla presentazione sul mercato indiano.

Grazie alle indiscrezioni condivise dal leaker Sudhanshu Ambhore, abbiamo l’occasione per capire quali dispositivi della serie arriveranno dalle nostre parti e possiamo farci un’idea sui prezzi di questi smartphone che andranno a fare compagnia all’OPPO Reno8 Lite 5G, già presentato da OPPO lo scorso giugno anche in Europa.

OPPO Reno8 e Reno8 Pro verso l’Europa: emergono prezzi, colorazioni e memorie

La gamma Reno8 del produttore cinese OPPO sta per arricchirsi, in Europa, di due nuovi smartphone che dovrebbero essere gli stessi lanciati dal produttore cinese in India lo scorso 18 luglio, ovvero OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro (quello che tra i modelli presentati in Cina era indicato come variante Pro+).

A suggerire questo è, come anticipato, il leaker Sudhanshu Ambhore che, tramite un post su Twitter, ha confermato che le specifiche dei modelli in questione saranno le stesse dei modelli lanciati poche settimane fa sul mercato indiano ed ha fornito indicazioni circa la configurazione di memoria, il prezzo e le colorazioni in cui i due membri della serie Reno8 arriveranno in Europa (per dovere di cronaca, i prezzi sono riportati in valuta svizzera).

OPPO Reno8 dovrebbe arrivare in Europa nella sola configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e nelle due colorazioni Shimmer Black e Shimmer Gold, al prezzo di 499 franchi svizzeri (circa 511 euro al cambio attuale). Anche OPPO Reno8 Pro dovrebbe arrivare nella sola configurazione 8+256 GB mentre le colorazioni, sempre due, dovrebbero essere chiamate Glazed Black e Glazed Green; nota dolente, probabilmente, quella legata al prezzo: stando a quanto riportato, il modello Pro dovrebbe infatti essere proposto da OPPO al prezzo di 849 franchi svizzeri (circa 869 euro).

Le specifiche di questi due smartphone targati OPPO

Volendo effettuare un breve recap con le specifiche di questi due smartphone Android, è bene sottolineare che si tratta di due dispositivi molto interessanti e, qualora venissero confermate le indiscrezioni circa la corrispondenza uno ad uno con i modelli presentati in India, già ampiamente noti: il modello “base” entrerà in lotta con molti altri dispositivi di fascia media, mentre il modello Pro dovrà andarsi a scontrare con tutti gli smartphone di fascia alta.

Entrambi i modelli possono contare su una piattaforma MediaTek (differente tra i due modelli), su un display AMOLED con refresh rate elevato (6,43” a 90 Hz per OPPO Reno8 e un più importante 6,7” a 120 Hz per il Reno8 Pro), sul sensore Sony IMX766 da 50 megapixel per la fotocamera principale, e su tutta una serie di specifiche tecniche abbastanza concrete e interessanti, abbinate ad un design abbastanza ricercato e colorato e ad una tecnologia di ricarica molto veloce.

Dal punto di vista estetico, i due smartphone sono molto simili tra loro, specie al posteriore; sul fronte, invece, emergono maggiori differenze: il foro che ospita la fotocamera anteriore (da 32 MP per entrambi i modelli) è spostato sulla sinistra per quanto concerne il modello base ed è piazzato al centro sul modello Pro che, inoltre, gode di cornici attorno al display più ridotte e meglio ottimizzate (i due smartphone, in pianta, hanno lo stesso ingombro nonostante il differente polliciaggio).

Specifiche di OPPO Reno8

Dimensioni: 160,6 x 73,4 x 7,7 mm

x x Peso: 179 grammi

Display: AMOLED da 6,43” FHD+ con refresh rate a 90 Hz

da con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 1300 con GPU Mali-G77 MC9

con GPU Mali-G77 MC9 Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamera posteriore tripla : Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8), PDAF Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore monocromatico da 2 MP (f/2.4)

: Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: speaker stereo

Reti mobili: 5G (SA/NSA)/ 4G /3G/2G

(SA/NSA)/ /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

, , GPS, NFC, USB Type-C (2.0) Sblocco: lettore delle impronte digitali ottico, sotto al display

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Specifiche di OPPO Reno8 Pro

Dimensioni: 161,2 x 74,2 x 7,3 mm

x x Peso: 183 grammi

Display: AMOLED da 6,7” FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 8100-MAX con GPU Mali-G610 MC6

con GPU Mali-G610 MC6 Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB

Fotocamera posteriore tripla con supporto al processore di immagine proprietario MariSilicon X Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8), PDAF Sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 112° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con supporto al processore di immagine proprietario Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.4) con autofocus

(f/2.4) con autofocus Audio: speaker stereo

Reti mobili: 5G (SA/NSA)/ 4G /3G/2G

(SA/NSA)/ /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS, NFC, USB Type-C (2.0)

, , GPS, NFC, USB Type-C (2.0) Sblocco: lettore delle impronte digitali ottico, sotto al display

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

Basandoci sulle tempistiche adottate finora dall’azienda, è lecito aspettarsi che OPPO Reno8 e Reno8 Pro possano presto arrivare dalle nostre parti, magari già nel corso dell’estate o subito dopo. Non vi sono, tuttavia, ancora conferme ufficiali da parte di OPPO, né per quanto riguarda il prezzo, né per quanto riguarda l’effettivo arrivo dei dispositivi sul nostro mercato. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente nuovi rumor che ci aiuteranno a fare chiarezza sulla questione: intanto, la gamma europea Reno8 di OPPO è pronta ad allargarsi.

