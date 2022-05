A distanza di pochi mesi dal lancio della serie Reno7, è già tempo di novità: gli OPPO Reno8 sono infatti da poco stati presentati, in Cina, dal produttore cinese. La nuova serie di smartphone Android di fascia media targata OPPO, al centro di numerosi rumor (rivelatisi corretti) nelle ultime settimane, si compone (al momento) di tre dispositivi: OPPO Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+, smartphone interessanti con qualche punto in comune.

Il produttore cinese ha anche tolto i veli sul tanto chiacchierato OPPO Pad Air, secondo tablet Android della casa, stavolta per puntare alla fascia media con un dispositivo sottile, leggero e dall’hardware affidabile.

La famiglia Reno8 è ufficiale in Cina

Continua a due velocità la storia della serie Reno di OPPO, fortunati smartphone di fascia media del produttore cinese: sebbene in Italia siano arrivati da pochissimo gli esponenti della serie Reno7, in Cina il produttore ha presentato i nuovi OPPO Reno8, Reno8 Pro e Reno8 Pro+.

Questi tre nuovi smartphone in questione posseggono alcuni punti in comune e si distinguono per alcune specifiche che strizzano l’occhio ai cugini della ben più blasonata serie Find X5 dello stesso produttore cinese: tutti e tre, infatti, sono dotati di un display AMOLED, offrono un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida 80W SuperVOOC di OPPO, supportano le reti 5G e arrivano con a bordo l’interfaccia personalizzata ColorOS 12.1 basata su Android 12.

Per quanto concerne i SoC, il modello “liscio” OPPO Reno8 e il modello Pro+ sono animati da SoC MediaTek, mentre il modello Pro è animato dal recentissimo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm. Scopriamo tutti i segreti di questi nuovi smartphone, partendo dal modello di punta.

OPPO Reno8 Pro+: la fascia media gli sta stretta

Il modello di punta è OPPO Reno8 Pro+, uno smartphone che anteriormente mette in mostra cornici ridottissime, e quasi simmetriche, attorno a un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, interrotto da una fotocamera da 32 megapixel, unica del lotto dotata di autofocus, incastonata in un foro circolare centrato.

Il comparto fotografico si completa con una tripla fotocamera posteriore: oltre al sensore IMX766 di Sony da 50 megapixel con scatti ottimizzati grazie alla NPU MariSilicon X di OPPO, stesso trattamento del top gamma OPPO Find X5 Pro, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Lo smartphone è inoltre capace di contenere una batteria da 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo a 80 W, in uno spessore di appena 7,3 mm e mantenendo il peso al di sotto dei 200 grammi.

Lo smartphone è spinto dal SoC Dimensity 8100-Max, versione custom del Dimensity 8100 di MediaTek già visto su altri smartphone della famiglia BBK Electronics (come il OnePlus Ace e la sua versione Racing Edition), coadiuvato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 256 GB di memoria interna (UFS 3.1).

OPPO Reno8 Pro: il primo con Snapdragon 7 Gen 1

Pochi giorni fa Qualcomm ha annunciato i nuovi processori “premium” della famiglia Snapdragon, affermando che OPPO sarebbe stato uno dei primi produttori ad usufruire del nuovo Snapdragon 7 Gen 1: detto, fatto, OPPO Reno8 Pro è il primo smartphone al mondo ad essere spinto dal nuovo SoC che, almeno sulla carta, non dovrebbe fare rimpiangere l’ottimo e collaudato Snapdragon 778G.

Allo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, OPPO ha affiancato 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Per quanto concerne il comparto fotografico posteriore, il Reno8 Pro mantiene lo stesso hardware del fratello maggiore mentre, all’anteriore, la selfie-camera rimane da 32 megapixel ma perde l’autofocus e viene decentrata verso l’angolo sinistro del display, un AMOLED da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

OPPO Reno8: a volte, meno è meglio

OPPO Reno8 è il più “piccolo” ed economico della serie; senza rinunce esasperate, senza troppi fronzoli, in OPPO hanno badato al sodo, cercando il mix giusto tra prestazioni e prezzo di vendita.

Il display resta AMOLED e Full HD, ma ha una diagonale inferiore (6,43 pollici) e un refresh rate a 90 Hz. A occhio nudo, poi, si nota che qui le cornici sono ben più pronunciate rispetto ai fratelli: lo smartphone, infatti, è leggerissimamente più piccolo in pianta, a fronte di un display più piccolo.

Il SoC scelto da OPPO è il MediaTek Dimensity 1300, e i tagli di memoria disponibili sono i medesimi della variante Pro; stessa storia per la fotocamera anteriore.

Un altro leggero passo indietro si ritrova, invece, sul comparto fotografico posteriore: sebbene il sensore principale sia lo stesso da 50 megapixel, stavolta perdiamo la NPU dedicata e il sensore ultra-grandangolare; al suo posto, troviamo un sensore monocromatico da 2 megapixel.

Schede tecniche

Dimensioni e peso: Reno8 Pro+: 161,2 x 74,2 x 7,3 mm , 183 grammi Reno8 Pro: 161 x 74,2 x 7,6 mm , 188 grammi Reno8: 160,6 x 73,4 x 7,7 mm , 179 grammi

Display: AMOLED con risoluzione FHD+ (20:9) protetto da Gorilla Glass 5 Reno8 Pro+: da 6,7” con refresh rate a 120 Hz Reno8 Pro: da 6,62” con refresh rate a 120 Hz Reno8: da 6,43” con refresh rate a 90 Hz

con risoluzione (20:9) protetto da SoC Reno8 Pro+: MediaTek Dimensity 8100-Max con GPU Mali-G610 MC6 Reno8 Pro: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 con GPU Adreno 662 Reno8: MediaTek Dimensity 1300 con GPU Mali-G77 MC9

Tripla fotocamera posteriore (Modelli Pro) Sensore principale Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8, 1/1,56”, PDAF) con NPU MariSilicon X Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore (Modelli Pro) Tripla fotocamera posteriore (modello base) Sensore principale da 50 MP (f/1.8), PDAF Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore monocromatico da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore (modello base) Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.4) con AF (solo modelli Pro)

(f/2.4) con AF (solo modelli Pro) Reti mobili: 5G (SA/NSA)/ 4G /3G/2G

(SA/NSA)/ /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , GPS , NFC , USB Type-C (2.0)

, , , , (2.0) Sblocco: lettore delle impronte digitali ottico, sotto al display

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Software: ColorOS 12.1 basata su Android 12

OPPO Pad Air: sottile e leggero, con hardware affidabile

OPPO Pad Air è il secondo tablet dell’azienda, un dispositivo di fascia media che va ad affiancarsi al più prestante OPPO Pad.

Rispetto al fratello maggiore, è leggermente più compatto e sottile, monta un display IPS LCD con diagonale minore (10,36 pollici contro 11 pollici), con risoluzione inferiore (FHD in 5.3 in luogo di QHD in 16:10) e con refresh standard a 60 Hz, ed è più leggero di circa 70 grammi (pesa appena 440 grammi).

Oltre al display (contornato da cornici ben più importanti), tutte le specifiche sono state riviste al ribasso. OPPO ha puntato su un hardware affidabile per il nuovo Pad Air, basato comunque su una piattaforma targata Qualcomm, lo Snapdragon 680 (in luogo dello Snapdragon 870).

Di seguito riportiamo le specifiche principali del nuovo OPPO Pad Air.

Dimensioni e peso: 245,1 x 154,8 x 6,9 mm , 440 grammi

x x , Display: IPS LCD da 10,36” con risoluzione FHD (5:3, 1200 x 2000 pixel)

da con risoluzione (5:3, 1200 x 2000 pixel) SoC: Qualcomm Snapdragon 680 4G con GPU Adreno 610

con GPU Memoria RAM: 4 o 6 GB

o Memoria interna: 64 o 128 GB (UFS 2.2)

o (UFS 2.2) Fotocamera posteriore: 8 MP (f/2.0)

(f/2.0) Fotocamera anteriore: 5 MP (f/2.2)

(f/2.2) Audio: 4 speaker , audio stereo

, audio stereo Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1

, Batteria: 7100 mAh con ricarica rapida a 18 W

con ricarica rapida a Sistema operativo: ColorOS 12 basata su Android 12

Prezzi e disponibilità

Tutti e quattro i prodotti appena presentati da OPPO, sono già disponibili al pre-ordine in Cina. Mentre le vendite di OPPO Pad Air, OPPO Reno8 e Reno8 Pro+ partiranno ufficialmente il prossimo 1 giugno, per il Reno8 Pro bisognerà attendere fino al prossimo 11 giugno.

Di seguito, riportiamo le colorazioni e i prezzi di vendita di tutte e quattro le novità OPPO per il mercato cinese.

OPPO Reno8 arriva in tre colorazioni, Nero, Azzurro e Oro rosa, ai seguenti prezzi: Versione 8+128 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 352€ al cambio attuale) Versione 8+256 GB al prezzo di 2699 yuan (circa 380€) Versione 12+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 423€)

arriva in tre colorazioni, Nero, Azzurro e Oro rosa, ai seguenti prezzi: OPPO Reno8 Pro arriva nelle medesime colorazioni del modello liscio, ai seguenti prezzi: Versione 8+128 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 423€) Versione 8+256 GB al prezzo di 3199 yuan (circa 451€) Versione 12+256 GB al prezzo di 3499 yuan (circa 493€)

arriva nelle medesime colorazioni del modello liscio, ai seguenti prezzi: OPPO Reno8 Pro+ arriva in tre colorazioni, Nero, Argento e Menta, ai seguenti prezzi: Versione 8+256 GB al prezzo di 3699 yuan (circa 521€) Versione 12+256 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 564€)

arriva in tre colorazioni, Nero, Argento e Menta, ai seguenti prezzi: OPPO Pad Air arriva nelle due colorazioni Fog Grey e Star Silver ai seguenti prezzi: Versione 4+64 GB al prezzo di 1299 yuan (circa 183€) Versione 4+128 GB al prezzo di 1499 yuan (circa 211€ al cambio) Versione 6+128 GB al prezzo di 1699 yuan (circa 240€ al cambio)

arriva nelle due colorazioni Fog Grey e Star Silver ai seguenti prezzi:

Non sappiamo ancora se mai questi smartphone, almeno sulla carta molto interessanti, usciranno dai confini cinesi per arrivare su altri mercati, tra cui quello italiano. Potrebbero esserci novità nelle settimane a seguire.

