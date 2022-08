Realme GT 5G era stato uno degli smartphone più interessanti del 2021 in termini di rapporto qualità-prezzo e adesso, oltre un anno dopo il suo approdo sul mercato, ha colmato l’atavica lacuna del supporto software: il dispositivo verrà adeguatamente supportato con 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di patch di sicurezza.

In corrispondenza del lancio della nuova serie Realme GT 2 in terra asiatica, al produttore — che pure sta crescendo con un ritmo impressionante — erano state mosse delle critiche per via di un supporto software non ancora all’altezza di quello garantito dai big del settore (i.e. Samsung); tali rimproveri non avevano tardato a sortire effetti, tanto che già alla presentazione europea dei Realme GT 2 (a questo link trovate la nostra recensione di Realme GT 2 Pro) era arrivata una promessa importante: 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 4 anni di patch di sicurezza per la nuova serie.

Adesso, Realme ha deciso di spingersi oltre, dando prova di aver prestato orecchio ai feedback dei propri acquirenti: il produttore cinese ha deciso di prolungare la durata del supporto software di Realme GT 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione dello scorso anno e a quest’altro il nostro confronto con altri campioni del rapporto qualità-prezzo). A dare l’annuncio di questa decisione è stato il VP di Realme, Madhav Sheth, nell’ultimo episodio della serie YouTube “AskMadhav” pubblicata sul canale indiano del brand. Insomma, nonostante al momento del lancio la politica del produttore prevedesse 2 anni di major OS update e 3 anni di patch di sicurezza, Realme GT 5G riceverà un totale di 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 4 anni di patch di sicurezza (calcolati dal suo arrivo sul mercato, dunque in parte già trascorsi).

L’altro annuncio non ci riguarda direttamente: Realme GT Neo 3T — che in Italia è già arrivato, persino nella Dragon Ball Z Edition — verrà commercializzato anche in India. Se siete curiosi di vedere il video completo, lo trovate a questo link.

