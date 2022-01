Realme si è espansa in più mercati nel 2021 lanciando i suoi primi tablet e notebook, oltre al flagship killer Realme GT.

In un’intervista di oggi il vicepresidente di Realme e capo degli affari internazionali Madhav Sheth anticipa cosa possiamo aspettarci dall’azienda per il 2022.

Realme GT2 lascerà la Cina?

L’azienda ha presentato la serie Realme GT2 in Cina all’inizio di questa settimana, ma senza riferimenti a un lancio più ampio. Oggi il portavoce della società ha confermato che una versione globale è effettivamente in programma, Europa e India inclusi, ma senza fornire tempistiche.

Realme rilascerà altri tablet e notebook nel 2022?

Realme Pad e Realme Book sono stati i primi dispositivi dell’azienda nelle rispettive categorie. Sheth crede che la società lancerà nuovi tablet e notebook nel 2022, in modo da ampliare l’offerta su più fasce di prezzo, in quanto sono categorie di prodotti che Realme considera essenziali per i principali mercati.

All’inizio di questa settimana il rappresentante di Realme ha annunciato che Realme Book di prossima generazione utilizzerà i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione, ma non ha specificato se si tratterà di nuovi modelli o solo di aggiornamenti.

Politica degli aggiornamenti software di Realme

Il portavoce dell’azienda lascia intendere che Realme continuerà a offrire due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti delle patch di sicurezza per i suoi dispositivi, affermando che il ciclo di vita medio degli smartphone di oggi varia da 24 a 26 mesi. Tuttavia la concorrenza ha già iniziato a offrire tre anni di aggiornamenti per il sistema operativo.

I piani di Realme gli Stati Uniti

Il mercato statunitense è difficile da conquistare per i marchi di smartphone cinesi, poiché solo Motorola, OnePlus e in misura minore TCL si sono fatti strada negli ultimi anni.

Sheth afferma che Realme non porterà gli smartphone negli Stati Uniti, ma ha confermato che sta pianificando di introdurre in questo mercato prodotti IT e AIoT nel 2022. Il rappresentante dell’azienda non ha menzionato prodotti specifici, ma supponiamo che i potenziali candidati saranno più o meno gli stessi che offre Xiaomi.

Leggi anche: Migliori smartphone Realme: la classifica del mese