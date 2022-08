Nella giornata di oggi, AGCOM ha pubblicato il nuovo Osservatorio sulle Comunicazioni che, come ogni trimestre, va a “fotografare” l’andamento del mercato di telefonia mobile (oltre che di altri settori come le reti fisse). Concentrandoci sul settore mobile, però, i risultati evidenziati da AGCOM sono davvero interessanti.

Nel corso del primo trimestre del 2022 (periodo a cui fa riferimento il nuovo Osservatorio) si registra una nuova crescita di Iliad. L’operatore continua a rafforzare la sua posizione sul mercato, sfruttando anche il lancio della fibra ottica e dell’offerta convergente fisso + mobile, sottraendo quote di mercato a TIM, WINDTRE e Vodafone. Nel frattempo, continua la crescita degli operatori virtuali che coprono più del 14% delle SIM Human. Ecco tutti i dati svelati da AGCOM:

Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM: continua la crescita di Iliad che supera il 10% della quota di mercato nel settore delle SIM Human

Il nuovo appuntamento trimestrale con l’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM conferma la continua crescita di Iliad. L’operatore di telefonia mobile, infatti, ha chiuso il primo trimestre del 2022 raggiungendo, per quanto riguarda le SIM Human, una quota di mercato dell’11,3% registrando una crescita di 1,6 punti rispetto ai dati raccolti nel trimestre precedente. Il risultato di Iliad certifica ancora una volta l’ottimo lavoro svolto dall’operatore.

Ricordiamo che i dati AGCOM si riferiscono al primo trimestre del 2022, periodo in cui Iliad ha presentato la sua prima offerta fibra che, per i clienti mobile, presenta un costo di 15,99 euro al mese invece di 23,99 euro al mese. La possibilità di sfruttare la convergenza fisso + mobile (attivando una SIM Iliad per ottenere lo sconto sul canone di rete fissa) potrebbe aver spinto molti utenti a passare a Iliad (anche solo per attivare una SIM secondaria) in modo da accedere allo sconto sulla fibra ottica.

Attivando Iliad Voce a 4,99 euro come SIM secondaria, infatti, il costo reale della fibra Iliad diventa di 20,98 euro (canone abbonamento fibra + SIM) risultando di gran lunga più vantaggioso rispetto a molte offerte fibra presenti oggi sul mercato. Questa crescita record registrata da Iliad arriva a scapito dei tre operatori “storici” del mercato italiano. WINDTRE, TIM e Vodafone, infatti, sono ancora in calo.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le SIM Human, WINDTRE registra una quota di mercato del 26,2% con un calo di 1,1 punti. Stesso calo anche per TIM che si ferma al 25,3% di market share. Più indietro Vodafone che si deve accontentare di una quota di mercato del 22,8% con un calo di 0,7 punti rispetto alla precedente rilevazione. Molto interessanti anche i dati degli operatori virtuali (sempre per le SIM Human).

PosteMobile, infatti, guida il settore con un market share complessivo del 5,8%. Il dato è stabile rispetto al trimestre precedente. La quota di mercato degli altri operatori virtuali arriva a 8,6% in crescita di 1.3 punti. Complessivamente, quindi, i provider virtuali hanno un market share del 14,4% del mercato delle SIM Human.

Per quanto riguarda le SIM totali (statistica che considera anche tutte le SIM Machine to Machine per lo scambio di dati tra dispositivi; in Italia sono circa 1,7 milioni), la classifica vede TIM e Vodafone precedere WINDTRE. Anche in questo caso, Iliad e gli operatori virtuali sono in crescita e PosteMobile si conferma il primo provider virtuale con un market share stabile. I dati complessivi dell’Osservatorio AGCOM sono disponibili nell’immagine qui di sotto. Da notare che nei dati di WINDTRE, TIM e Vodafone sono inclusi i rispettivi provider semi-virtuali, rispettivamente Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Cresce l’utilizzo dei Giga da parte degli utenti

Stando ai dati forniti dall’Osservatorio di AGCOM, nel corso del primo trimestre del 2022 si è registrata una sostanziale crescita del traffico dati giornaliero medio per singolo utente. Il dato rilevato dallo studio è di 0,56 GB al giorno. Si tratta di una crescita del +27,1% rispetto ai dati del primo trimestre del 2021. Per coprire il fabbisogno mensile medio di un utente, quindi, servono oltre 16 GB al mese.

