Giornata di festa per Iliad: l’operatore, giunto sul mercato italiano a fine maggio 2018 con l’intento di dare una scossa puntando su offerte chiare e trasparenti, annuncia infatti di aver superato i 9 milioni di utenti.

Iliad raggiunge il traguardo dei 9 milioni di utenti

Iliad ha dichiarato di aver superato quota 9 milioni di utenti, un traguardo importante. Alla base di questa crescita costante, in base a quanto riferisce l’operatore, c’è la fiducia raggiunta grazie all’impegno nel mantenere la parola data (“per sempre, per davvero“), ma anche il rapporto quantità-prezzo delle offerte mobile. Secondo l’indagine Ipsos svolta a gennaio, il tasso di soddisfazione degli utenti è del 97%.

Per celebrare questo importante traguardo, Iliad ha deciso di dedicare ai suoi utenti un’affissione in via Melchiorre Gioia a Milano: più di 3000 metri quadrati per festeggiare l’evento e per ringraziare chi continua a dargli fiducia. Si tratta di uno degli spazi per affissioni più grandi d’Europa.

Attualmente l’offerta principale messa a disposizione dall’operatore è la Iliad Giga 120: include minuti illimitati di chiamate, SMS illimitati verso tutti e 120 giga di Internet 4G/5G al costo di 9,99 euro al mese (+9,99 euro una tantum per l’acquisto della SIM). Per attivarla o per scoprire maggiori informazioni potete seguire questo link.

