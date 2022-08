Nuovi aggiornamenti aprono questo caldo mese di agosto 2022: sono infatti in distribuzione firmware per Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, ma anche per il nuovo arrivato Nothing Phone (1) e per OPPO Reno7 Z 5G. Nel frattempo si allarga il rollout di Android 12 e della One UI Core 4.1 per Samsung Galaxy A21s, partito nella prima metà di luglio. Andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro

Iniziamo da Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro, che in queste ore stanno iniziando a ricevere in Cina una prima build dedicata agli sviluppatori basata su Android 13 e la MIUI 13.1. Si tratta del firmware V13.1.22.7.28.DEV, dal peso di poco più di 5 GB e basato sulla beta 3 di Android 13: la release stabile dovrebbe essere rilasciata da Google entro la fine dell’estate, se non ci saranno intoppi, ma non è da escludere un debutto in concomitanza con Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Solo qualche giorno fa è arrivata la beta 4.1.

Sempre più probabile dunque un esordio di Android 13 sugli smartphone Xiaomi con la MIUI 13.1: la MIUI 14 dovrebbe invece arrivare solo a partire dalla serie Xiaomi 13. Per ora comunque la beta della release più recente del robottino per Xiaomi 12 e 12 Pro è disponibile solo in Cina: questione geografica a parte, non è in ogni caso consigliato installare simili firmware su uno smartphone principale, utilizzato tutti i giorni, vista la probabile presenza di instabilità.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Uno degli smartphone più chiacchierati del momento sta ricevendo un ulteriore aggiornamento software: si tratta di Nothing Phone (1), che si aggiorna con un minor update che include ottimizzazioni e miglioramenti vari. Più precisamente le novità della versione 1.1.2 sono le seguenti:

aggiunto un toggle per mostrare l’icona dell’impronta digitale quando lo schermo è spento

l’Always On Display sarà disattivato di notte di default

migliorate le prestazioni di ricarica e la compatibilità con i caricabatterie di terze parti

risolti problemi coi codec Bluetooth

ottimizzati alcuni dettagli dell’interfaccia utente

risolti alcuni bug e migliorata la stabilità del sistema

Il download richiesto è di appena 35 MB, dunque potete anche optare per un’installazione senza rete Wi-Fi se disponete di un buon numero di giga.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A21s

La distribuzione di Android 12 per Samsung Galaxy A21s si sta allargando sempre di più, a un mesetto di distanza dall’avvio del rollout di inizio luglio. Lo smartphone del produttore sud-coreano sta ricevendo la One UI Core 4.1, una versione un po’ alleggerita della popolare personalizzazione: rispetto alla release che abbiamo conosciuto sui dispositivi di fascia più alta, come gli stessi Samsung Galaxy S22, la versione Core risulta alleggerita di alcune funzionalità ed elementi per risultare meno pesante sui prodotti meno potenti.

Tra le novità, oltre alle tante proposte dall’ultima versione stabile del robottino che comprendono diverse possibilità di personalizzazione (tavolozza dei colori e non solo), spiccano la rinnovata funzione RAM Plus per l’espansione virtuale della memoria e le patch di sicurezza di giugno 2022. Il download richiesto è di circa 1,7 GB.

Novità aggiornamento OPPO Reno7 Z 5G

OPPO Reno7 Z 5G è stato lanciato a inizio marzo a partire dalla Thailandia, ma non è stato ufficialmente commercializzato nel nostro Paese (così come per la versione dedicata ad altri mercati, denominata OPPO F21 Pro 5G). Ciononostante vale la pena segnalare l’arrivo della ColorOS 12 basata su Android 12, disponibile via OTA per coloro che dispongono della versione A.15 (A.13 e A.14 per F21 Pro 5G).

Le novità sono ovviamente parecchie e comprendono le possibilità aggiuntive di personalizzazione (temi dinamici sulla base degli sfondi e non solo), ma anche i passi avanti fatti a livello di privacy e sicurezza (con la Privacy Dashboard e gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamera, ad esempio).

Come aggiornare Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy A21s e OPPO Reno7 Z 5G

Trattandosi per ora di firmware beta proposti in Cina e dedicati principalmente agli sviluppatori, è ancora presto per poter aggiornare Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro ad Android 13. Potete invece scaricare e installare le novità viste qui sopra sul vostro Nothing Phone (1) attraverso le impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Per provare ad aggiornare Samsung Galaxy A21s ad Android 12 potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo vi invitiamo a riprovare tra qualche giorno. Nel caso siate riusciti a mettere le mani su un OPPO Reno7 Z 5G, potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamenti software“.

Potrebbe interessarti: 24 ore con Nothing Phone (1), le prime cose da sapere