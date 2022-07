Continuano senza sosta gli aggiornamenti dei vari smartphone Android e nelle scorse ore a ricevere un update sono stati i Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy A21s, Galaxy A03s, Galaxy A02s, Galaxy Note 10, Galaxy Tab Active Pro e LG V50 ThinQ.

One UI 4.1 sbarca sui Samsung Galaxy A22 5G, A21s, A03s e A02s

Su quattro smartphone di fascia medio bassa di Samsung è arrivata l’interfaccia One UI 4.1 di Samsung: stiamo parlando di Samsung Galaxy A22 5G, Galaxy A21s, Galaxy A03s e Galaxy A02s.

Ecco le versioni software e i Paesi nei quali l’aggiornamento è già disponibile:

Galaxy A22 5G – A226BXXU4BVF7 (Thailandia e Malesia)

(Thailandia e Malesia) Galaxy A21s – A217FZHU8DVF6 (Russia, Taiwan, Hong Kong)

(Russia, Taiwan, Hong Kong) Galaxy A03s – A037FXXU1BVFB (Asia)

(Asia) Galaxy A02s – A025FXXU4CVF4 (Russia)

Tutti questi update contengono le patch di sicurezza di giugno.

La serie Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna

Il team di sviluppatori del colosso coreano ha rilasciato un nuovo update per Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ in Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay, Uruguay e Stati Uniti.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla N97xFXXS8HVG1 (o N970USQU7HVF1 negli Stati Uniti) e porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2022.

Le patch di luglio su Samsung Galaxy Tab Active Pro

Anche per Samsung Galaxy Tab Active Pro è stato rilasciato un aggiornamento, grazie al quale sul tablet arrivano le patch di sicurezza di luglio 2022.

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla T540XXS3CVF3 e la sua disponibilità è stata segnalata in Messico.

Android 12 su LG V50 ThinQ

Dagli Stati Uniti arriva la notizia del rilascio da parte di LG dell’aggiornamento che porta Android 12 su LG V50 ThinQ.

Si tratta quasi certamente dell’ultimo aggiornamento importante per tale smartphone, che con Android 12 ottiene anche gli indicatori di privacy per il microfono e la fotocamera, i controlli della privacy per la condivisione della posizione e le novità grafiche introdotte dal team di sviluppatori di Google.

Come procedere all’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, gli utenti saranno informati attraverso un’apposita notifica. I più impazienti possono effettuare un controllo manuale andando nel menu delle Impostazioni e accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti.