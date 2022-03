La gamma di smartphone OPPO si espande con un nuovo componente. In queste ore, infatti, il brand ha ufficializzato il lancio del nuovo OPPO Reno7 Z 5G. Lo smartphone verrà lanciato in Thailandia insieme ai già ufficializzati Reno7 5G e Reno7 Pro 5G. In futuro, il nuovo mid-range di OPPO è destinato a farsi largo sul mercato internazionale e potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa. Vediamo le caratteristiche tecniche complete.

Debutto ufficiale per il nuovo OPPO Reno7 Z 5G

Il nuovo OPPO Reno7 Z 5G può contare su di un comparto tecnico di tutto rispetto in cui spicca il ritorno ad un SoC Qualcomm dopo il passaggio a MediaTek del Reno6 Z che integra tra le specifiche il Dimensity 800U. Lo smartphone presenta dimensioni tutto sommato compatte e può contare su di un design posteriore in linea con quello della serie Reno7 che vede la presenza di due sensori fotografici più grandi affiancati da sensori secondari.

La scheda tecnica del nuovo OPPO Reno7 Z 5G presenta un display AMOLED da 6.43 pollici di diagonale. Il display ha un foro per la fotocamera anteriore. Da notare che il pannello presenta risoluzione Full HD+ ed è limitato a 60 Hz. Da segnalare una luminosità di picco di 600 nits. A gestire il funzionamento dello smartphone, come detto, ci sarà un SoC Qualcomm. Il nuovo mid-range di OPPO, infatti, integra tra le specifiche lo Snapdragon 695, chipset sempre più diffuso ed utilizzato tra gli smartphone di fascia media con sistema operativo Android.

Il nuovo OPPO Reno7 Z 5G arriva sul mercato con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage UFS 2.2. In futuro potrebbero però essere realizzate anche altre combinazioni di RAM e storage, in base al mercato di commercializzazione. Lo smartphone integra anche una batteria da 4.500 mAh. La capacità non certo straordinaria della batteria viene parzialmente compensata dal supporto alla ricarica rapida da 33 W che andrà a ridurre sensibilmente i tempi di ricarica. La batteria rappresenta comunque un passo in avanti rispetto all’unità da 4310 mAh del predecessore Reno6 Z.

Passiamo al comparto fotografico. Il nuovo smartphone di OPPO può contare su di una tripla fotocamera posteriore ma c’è un solo sensore davvero utile. Si tratta del sensore principale da 64 Megapixel di cui, almeno per il momento, non si conosce ancora l’esatto modello. Ad affiancare il sensore ci sono due sensori da 2 Megapixel, uno monocromatico e uno per le macro. I due sensori più grandi sono circondati da un LED di notifica circolare che riprende la soluzione vista sulla versione Pro.

A completare il comparto tecnico troviamo il supporto Dual SIM e quello al 5G. C’è il chip NFC ed anche un jack audio da 3.5 mm. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 159.85 x 73.17 x 7.49/7.55 mm con un peso complessivo di appena 173 grammi. Lato software, invece, troviamo ancora Android 11 personalizzato con la Color OS 12.

Per il momento, il nuovo OPPO Reno7 Z 5G non ha ancora un prezzo ufficiale di vendita. Il debutto commerciale, in Asia, è fissato per le prossime settimane. Lo smartphone, come anticipato in precedenza, potrebbe ritagliarsi il suo spazio (magari con un altro nome commerciale) anche in Europa. Ne sapremo di più tra qualche settimana.