Le Google Pixel Buds Pro, le nuove cuffie true wireless di riferimento del colosso di Mountain View che qualcuno è stato tanto fortunato da ricevere anzitempo, avrebbero potuto fare propria la caratteristica estetica che ha reso famose le Nothing Ear (1): stando a quanto emerso, Big G avrebbe preso in considerazione una variante trasparente delle nuove cuffie Pixel.

Google Pixel Buds Pro: le colorazioni mai nate

Nell’articolo dedicato al lancio sul mercato italiano, avevamo descritto le Google Pixel Buds Pro come delle cuffie coloratissime e infatti vengono proposte nelle colorazioni grigio antracite, grigio nebbia, corallo e verde cedro.

Adesso, grazie ad un nuovo APK Insight dei colleghi di 9to5Google — operazione che consiste nel decompilare il codice di un’app al fine di scoprire tracce di novità in arrivo o curiosità altrimenti impossibili da conoscere —, si apprende di altre varianti di colore valutate dal team di Big G ma poi scartate e mai arrivate sul mercato. In totale, la companion app delle Pixel Buds Pro elenca otto “SKU colors”, ovvero:

ALLEGRO_SKU_COLOR_CARBON

ALLEGRO_SKU_COLOR_FOG

ALLEGRO_SKU_COLOR_STANDARD_BLACK

ALLEGRO_SKU_COLOR_REAL_RED

ALLEGRO_SKU_COLOR_LIMONCELLO

ALLEGRO_SKU_COLOR_PROCELAIN

ALLEGRO_SKU_COLOR_APPROX_GREY

ALLEGRO_SKU_COLOR_CLEAR.

“Allegro” è un termine musicale ed è il nome in codice delle nuove cuffie della serie Pixel, in precedenza le Pixel Buds A-Series erano state identificate come “Stretto” e le Pixel Buds del 2020 come “Presto”.

Tolte le quattro colorazioni ufficializzate, vale a dire Carbon, Fog, Real Red e Limoncello, ne restano altre quattro sconosciute. Standard black non ha bisogno di interpretazioni, mentre la variante Approx Grey sarebbe stata forse leggermente più chiara rispetto a quella Carbon (grigio antracite). Le ultime due colorazioni sono senza dubbio le più curiose:

Procelain è probabilmente un errore di ortografia, starebbe per porcelain e avrebbe potuto identificare una variante bianca con effetto porcellana, dunque presumibilmente lucida. Dylan Roussel di 9to5Google ha provato a realizzarne un mockup che non risulta particolarmente convincente.

Clear è il nome che provocherà il rammarico di tanti appassionati: una variante trasparente delle Google Pixel Buds Pro in stile Nothing Ear (1) (ecco la nostra recensione) avrebbe sicuramente attirato parecchi sguardi. Per la verità, la fonte ritiene probabile che, visto il precedente delle Pixel Buds A-Series Clearly White, anche in questo caso siamo in presenza di un nome non digitato correttamente.

Acquista Google Pixel Buds Pro a 219 euro su Amazon.it

Leggi anche: Google Pixel Buds Pro in Italia: nuove cuffie coloratissime e smart