Un fortunato utente Reddit ha avuto modo di mettere le proprie mani sulle Google Pixel Buds Pro, le più recenti cuffie true wireless Made by Google, un po’ in anticipo rispetto alla data di uscita ufficiale fissata per il prossimo 28 luglio 2022.

Di queste cuffie, l’utente ha recentemente condiviso una sorta di anteprima sul subreddit relativo al mondo Pixel, mettendo in mostra alcuni scatti sia della confezione che del prodotto, messo a paragone con le Pixel Buds A-Series, le cuffie true wireless base di gamma sempre marchiate Google.

Pixel Buds Pro: eccole, dal vivo, prima dell’arrivo ufficiale

Come anticipato in apertura, un utente Reddit, noto come u/Linkakox, ha condiviso sul subreddit r/GooglePixel la rivelazione di avere ricevuto in anticipo le nuove, e ancora non in distribuzione (saranno effettivamente disponibili dal 28 luglio), Google Pixel Buds Pro, cuffie true wireless di fascia alta che il colosso di Mountain View aveva svelato in occasione del Google I/O 2022 dello scorso maggio, salvo aprire i pre-ordini in data 21 luglio.

Molti potrebbero chiedersi come sia possibile una cosa del genere: bene, l’utente ha spiegato di avere acquistato le cuffie presso il portale Fnac.com (rivenditore francese), in data 21 luglio; peccato che il sito non avesse ancora aggiunto il filtro relativo al pre-ordine, pertanto è come se egli avesse effettuato un acquisto, ricevendo il suo ordine in anticipo grazie ad una svista del rivenditore.

Al netto del come gli siano arrivate le cuffie, quanto da lui condiviso su Reddit ci permette di farci una prima impressione sulle nuove Pixel Buds Pro: secondo quanto riportato, e quindi secondo un giudizio puramente soggettivo (anche se verosimilmente non lontano dalla realtà) le nuove cuffie true wireless di Google riproducono la musica con qualità audio migliore rispetto alle Pixel Buds A-Series, sono dotate di una buona cancellazione attiva del rumore (ANC) e hanno un audio multipoint che sembra funzionare bene. D’altro canto, però, le singole cuffie appaiono fisicamente più grandi rispetto a quelle della serie A e, sempre secondo un giudizio personale, l’utente afferma di sentirle “meno sicure” una volta indossate.

L’utente ha inoltre condiviso una galleria d’immagini; tra gli scatti, troviamo quello relativo alla confezione di vendita e una serie di foto comparative tra le Pixel Buds Pro e le Pixel Buds A-Series: osservando le immagini, il modello Pro appare come più pacioccone e perde la pinna rispetto alle Buds di serie A. Anche la custodia del nuovo modello appare più ingombrante e spessa rispetto a quelle del modello più datato.

Il portale specializzato 9to5Google ha poi contattato l’utente, ricevendo in cambio una foto aggiuntiva che mostra una sorta di tubicino contenente altri gommini, per l’ottimale adattamento delle cuffie ai vari padiglioni auricolari, e maggiori informazioni sul software legato alle cuffie, oltre che alla conferma che nella confezione di vendita non sarà presente nemmeno un cavo USB Type-C: poco male, le cuffie possono essere ricaricate con gli stessi metodi di uno smartphone della serie Pixel, anche tramite ricarica wireless (una delle immagini della galleria precedente, immortala le nuove Pixel Buds Pro in ricarica sul Pixel Stand).

Il software è al momento l’unico limite delle cuffie

Come anticipato poco sopra, i colleghi di 9to5Google hanno contattato u/Linkakox per chiedere lumi sulla situazione delle cuffie, lato software, a pochi giorni dall’inizio della loro distribuzione ufficiale.

Secondo l’utente, l’unica cosa che in questa fase preliminare mette un freno alle potenzialità delle nuove cuffie di casa Google è proprio il software, con l’app complementare Pixel Buds che non supporta appieno tutte le funzionalità delle cuffie, a partire dalle impostazioni relative alla cancellazione attiva del rumore. Tuttavia, i controlli touch delle cuffie permettono di spostarsi tra le modalità ANC e trasparenza: premendo un auricolare per due secondi, è possibile fare lo switch tra una modelità e l’altra. È molto probabile che Big G abbia in serbo un aggiornamento software (e dell’app) che, a stretto giro di posta, andrà a sistemare gli ultimi dettagli in vista della diffusione (ufficiale) dei primi esemplari delle nuove Pixel Buds Pro.

La nuova modalità Multipoint, quella che tramite il collegamento Fast Pair permette di collegarsi a diversi dispositivi, switchando l’audio tra un dispositivo e l’altro, è accessibile sia dall’app complementare che tramite il menu delle impostazioni di Android: la funzionalità, che alla fine fa parte del novero di quelle che sfruttano il Bluetooth, può già essere sfruttata con i computer Windows.

Ricordiamo che le Google Pixel Buds Pro sono ufficialmente in pre-ordine dallo scorso 21 luglio, anche in Italia, al prezzo ufficiale di 219,00€. È possibile acquistarle sullo store ufficiale di Google ma anche su Amazon: nel primo caso, le spedizioni inizieranno il 28 luglio; su Amazon, invece, si parla già dei primi di agosto ma la situazione, come da prassi, tende a evolversi continuamente.

