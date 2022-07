Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app Fotocamera della serie Google Pixel che include i primi indizi relativi a una nuova modalità per gli smartphone pieghevoli sui quali l’azienda lavora da tempo.

L’aggiornamento rivela inoltre che Google sta preparando un modo per offrire agli utenti dei consigli per scattare selfie migliori e altre novità.

Google Fotocamera prepara una funzionalità per i Pixel pieghevoli

Esaminando il codice del file APK relativo alla versione 8.6 di Google Fotocamera, il team di 9To5Google ha scoperto le prime tracce di una nuova modalità con il nome in codice “Jupiter”.

In particolare è emersa un’icona che raffigura uno schermo pieghevole e che potrebbe riferirsi a una modalità che funziona solo con una singola fotocamera, presumibilmente quella posteriore, oppure potrebbe mostrare contemporaneamente sia la fotocamera anteriore che quella posteriore dato che lo schermo è più grande.

Tuttavia l’icona potrebbe rappresentare anche il capovolgimento del Pixel pieghevole per utilizzare la fotocamera posteriore per scattare selfie di qualità superiore. In ogni caso l’immagine dimostra che Google si sta avvicinando al rilascio del suo primo smartphone pieghevole.

Google Fotocamera 8.6 contiene suggerimenti per i selfie e altro

Un’altra aggiunta individuata nel codice di Google Fotocamera 8.6 è quella relativa alla funzionalità “Hotshot” che viene spiegata come un modo per migliorare l’acquisizione dei selfie con gli smartphone Google Pixel attraverso nuovi suggerimenti e feedback tattili e visivi.

Google Camera 8.6 include anche i preparativi per altre due funzionalità con nome in codice “Amber” e “Amethyst”. Le informazioni sono scarse al momento, tuttavia Amber potrebbe riferirsi a una nuova modalità per catturare video con il proprio dispositivo Pixel, mentre Amethyst, rappresentata con l’icona di una lampadina, potrebbe riferirsi a un interruttore nelle impostazioni rapide disponibili sopra il mirino di Google Fotocamera.

Infine Google ora ha rimosso tutte le informazioni relative ai suoi dispositivi non rilasciati che erano state individuate nel codice della precedente versione dell’app.

Leggi anche: Google Pixel 6a è disponibile su Amazon con l’ottima promozione lancio