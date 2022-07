Ci siamo: esattamente come da copione, a una settimana esatta dall’apertura dei preordini, il nuovo smartphone di fascia media Google Pixel 6a è disponibile all’acquisto sul mercato italiano a partire da oggi, 28 luglio 2022, e tutti gli utenti interessati farebbero bene a completare l’acquisto il prima possibile per sfruttare l’ottima promozione di lancio comprensiva delle cuffie Google Pixel Buds A-Series.

Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series su Amazon

Come vi avevamo raccontato in sede di annuncio dei preordini in Italia, Google Pixel 6a ha segnato una piccola grande svolta per la presenza del colosso di Mountain View sul nostro mercato: adesso i prodotti a marchio Google non vengono più venduti solamente sullo Store ufficiale, ma anche direttamente su Amazon. I vantaggi di una simile strategia dal punto di vista degli utenti sono presto detti: prima di tutto, tanti acquirenti sono abituati a condurre il proprio shopping online in maniera pressoché esclusiva su Amazon; secondariamente, la qualità dell’assistenza post-vendita che il colosso dello shopping online garantisce è nota a tutti; in aggiunta a questo, i clienti Amazon Prime potranno beneficiare di spedizioni Prime e resi gratuiti; infine, ciò favorirà una più regolare disponibilità di offerte interessanti.

Nel ricordarvi che insieme a Pixel 6a sono arrivati su Amazon anche altri prodotti del brand, tra cui le cuffie Google Pixel Buds Pro e l’intera serie Google Pixel 6 — vi basta visitare lo Store di Google su Amazon per riscontrare una completezza senza precedenti —, andiamo adesso a scoprire subito tutte le soluzioni di acquisto del nuovo arrivato, incluse quelle che prevedono in regalo le cuffie Google Pixel Buds A-Series (di cui trovate a questo link la nostra recensione). Tutti gli articoli di seguito elencati sono ovviamente venduti e spediti da Amazon e nella quasi totalità dei casi l’acquisto con spedizione Prime permetterà di ricevere il proprio acquisto già entro domani, 29 luglio. Ecco i link:

Google Pixel 6a: recap della scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica completa del nuovo medio di gamma di Google:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 12.

Lo smartphone arriva sul mercato con Android 12, ma sarà in prima linea per ricevere Android 13 non appena disponibile e potrà poi beneficiare di un supporto software di ben cinque anni.

Per scoprirne il comportamento completo, date un’occhiata alla nostra recensione. Infine, non dimenticate che in questo momento anche i top di gamma Google Pixel 6 e 6 Pro sono in offerta su Amazon.