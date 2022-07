OnePlus 10T 5G come se fosse già qui: specifiche complete e immagini ufficiali

Da qualche giorno a questa parte si sta facendo un gran parlare del nuovo aspirante best buy OnePlus 10T 5G — e del suo alter ego per il mercato cinese noto come OnePlus Ace Pro —, in parte per via delle informazioni ufficiali diffuse in anticipo dal produttore allo scopo di alimentare la curiosità degli appassionati, in parte in conseguenza degli immancabili leak.

Adesso, dopo avervi segnalato giusto questa mattina la certificazione che conferma la perfetta sovrapponibilità di OnePlus 10T 5G e OnePlus Ace Pro, e dopo che ieri avevamo parlato di hardware, prestazioni e colorazioni di questo nuovo smartphone e della OxygenOS 13, andiamo a scoprirne la scheda tecnica completa e altre immagini di ottima qualità che ritraggono le due colorazioni previste.

OnePlus 10T 5G: specifiche tecniche complete

Al fine di mettere insieme i dettagli di seguito riportati, che si riferiscono in particolare alla variante del nuovo smartphone OnePlus destinata al mercato indiano, il team di Pricebaba ha collaborato con il noto informatore Ishan Agarwal, che solitamente è molto affidabile.

Nella giornata di ieri vi avevamo ricordato che OnePlus Ace Pro verrà annunciato ufficialmente in terra natìa in data 3 agosto 2022, alle ore 19.30 (ora locale), ma la stessa data è già stata confermata dal produttore anche per il modello internazionale OnePlus 10T 5G.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il modello indiano — che con ogni probabilità sarà identico a quello in arrivo anche da noi — potrà contare su un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), profondità di colore a 10-bit, supporto sRGB colour gamut e HDR10+. Per la verità, in precedenza si era già ulteriormente specificato che il pannello sarà un E4 di Samsung e che supporterà la frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Come al solito, lo schermo presenterà un foro per accogliere la fotocamera anteriore, che secondo la fonte sarà da 16 megapixel con supporto alla stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS).

Del comparto fotografico di OnePlus 10T 5G si è già parlato in maniera dettagliata nei giorni scorsi, poiché il produttore ha voluto dedicare a questo aspetto della scheda tecnica un approfondimento. Si è detto dell’identità del sensore principale, che sarà il solito Sony IMX766 da 50 megapixel, del nuovo Image Clarity Engine (ICE) e della presenza di altre fotocamere posteriori: una ultra-grandangolare con FoV di 119,9° e una fotocamera macro. A quanto già ufficiale si può ora aggiungere che il sensore principale potrà contare sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e che la fotocamera ultra-wide utilizza un sensore da 8 megapixel, mentre quella macro uno da soli 2 megapixel.

OnePlus 10T 5G sarà uno smartphone senza compromessi in termini di prestazioni: la presenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 è già stata confermata, così come l’utilizzo di memorie veloci: RAM (fino a 16 GB) LPDDR5 e storage UFS 3.1; tale accoppiata ha permesso al dispositivo di fare faville su AnTuTu, mettendosi alle spalle persino ASUS ROG Phone 6 (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e Xiaomi 12S Ultra. In India, lo smartphone arriverà nei soli tagli 8 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB; a questo punto resta da capire quali tagli di memoria verranno portati in Europa.

Alla batteria da 4.800 mAh si affianca la portentosa ricarica rapida fino a 150 W, il sensore di impronte è sotto al display, mentre mancano all’appello l’Alert Slider e le ottimizzazioni Hasselblad.

Insieme a OnePlus 10T 5G verrà annunciata anche la OxygenOS 13, tuttavia lo smartphone non ne disporrà out of the box: arriverà sul mercato con la OxygenOS 12 con base Android 12.

Secondo la fonte, il prezzo indiano sarà di 49.999 rupie (circa 614 euro), con vendite aperte dal 6 agosto tramite Amazon e sito ufficiale. Del prezzo europeo, comunque, si è già parlato settimane addietro.

OnePlus 10T 5G in Jade Green e Moonstone Black

OnePlus 10T 5G arriverà sul mercato nelle due colorazioni Jade Green e Moonstone Black, che il produttore aveva anticipato nei giorni scorsi con un teaser e poi mostrato direttamente. Ecco alcune nuove immagini dettagliate.

